Jogo do Chelsea hoje x Newcastle; assistir ao vivo (12/11/22)

Neste sábado, as equipes de Newcastle e Chelsea se enfrentam pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês

Newcastle e Chelsea disputam na parte da cima da classificação no Campeonato Inglês neste sábado. A bola vai rolar às 14h30 (horário de Brasília), o jogo do Chelsea hoje vai ser no St. James' Park, válido pela 16ª rodada da competição. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira todos os detalhes da transmissão.

O Newcastle venceu o Crystal Palace nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa, enquanto o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City na competição durante a semana.

Qual canal vai passar jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília) em todo o país.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi, o canal da ESPN é responsável por direitos de imagens do Campeonato Inglês.

Dá para assistir também no aplicativo de streaming Star +, disponível para assinantes. Se você é assinante pode assistir no celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível.

Para se tornar membro, acesse www.starplus.com.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: St. James' Park

Onde assistir: ESPN e Star +

Como assistir no celular o jogo do Chelsea hoje?

Além de acompanhar na televisão pelo canal da ESPN, o torcedor também pode curtir o jogo do Chelsea hoje pelo celular ou outro dispositivo móvel.

Isso porque o Star +, plataforma de streaming da Disney retransmite o confronto em todo o território brasileiro aos assinantes. Sim torcedor, é preciso ser assinante para obter a programação de filmes, séries e futebol do Star +.

Você pode acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv com email e a senha de usuário, procurar pelo jogo no mosaico do dia e assistir como e por onde quiser. Também dá para assistir no navegador do seu celular ou computador.

Caso contrário, acesse www.starplus.com e encontre o melhor pacote para você;

Escalações

Krafth, Isak, Fraser, Ritchie e Paul Dummett estão fora do jogo de hoje.

Ao Chelsea, o meia Jorginho é dúvida, enquanto Kanté, Fofana, Arrizabalaga, Ben Chilwell e Reece James seguem indisponíveis por lesões.

Provável escalação do Newcastle: Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Bruno Guimarães, Willock, Longstaff; Murphy, Wilson e Almirón.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Azpilicueta, Thiago Silva, Cucurella; Loftus-Cheek, Kovacic, Mount; Havertz, Sterling e Aubameyang.

