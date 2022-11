Jogo do Everton hoje (12/11/2022): onde assistir ao vivo e horário

Na tarde deste sábado (12/11), Bournemouth e Everton voltam a se enfrentar mais uma vez na semana. Desta vez, o confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, com início às 12h (Horário de Brasília). O jogo do Everton hoje vai ser no Vitality Stadium, sem qualquer transmissão na TV.

Na última terça-feira, o Bournemouth venceu o Everton na terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Como assistir jogo do Everton hoje ao vivo?

O jogo do Everton hoje vai passar no Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília), por todo o país ao vivo. Sem passar na TV, a única maneira do torcedor acompanhar o jogo do Campeonato Inglês neste sábado vai ser na plataforma Star +, somente para assinantes.

Se você já é assinante pode acessar o aplicativo no celular, tablet, smartv ou computador com email e a senha de usuário. Caso contrário, procure os pacotes em www.staprlus.com.

O embate não vai passar na TV porque a Disney, responsável pelos direitos de imagem, optou por não transmitir o duelo em nenhum de seus canais da TV como a ESPN.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Vitality Stadium

Onde assistir: Star +

+Classificação do Brasileirão 2022; resultados da tabela após 37ª rodada

Bournemouth e Everton se enfrentaram na Copa da Liga Inglesa

Pela segunda vez na mesma semana, Bournemouth e Everton disputam dentro de campo. Na última terça-feira, 08 de novembro, as equipes disputaram a decisão na terceira fase da Copa da Liga Inglesa.

Também no Vitality Stadium, casa do Bournemouth, os elencos se enfrentaram por uma vaga nas oitavas da competição regional. Por 4 a 1, o elenco da casa levou a melhor em cima do Everton para dar sequência em busca do título.

Dentro de casa, o elenco promete fazer de tudo para sair com os três pontos, enquanto o Everton quer a vitória para escapar da zona de rebaixamento.

Confira como foi a partida entre as equipes no meio da semana.

Escalações

Provável escalação do Bournemouth: Travers; Rothwell, Smith, Senesi, Fredericks; Cook, Tavernier, Lerma, Billing; Moore e Solanke.

Provável escalação do Everton: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iwobi, Doucouré; Gray, Maupay e McNeil.

Mepham, suspenso, não pode jogar com os anfitriões neste sábado. Já Neto, Kelly e Brooks seguem indisponíveis por lesões.

Do outro lado, Mepham e Calvert-Lewin continuam fora do plantel.

Leia também: