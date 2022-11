Jogo do Liverpool hoje x Southampton: onde vai passar e horário (12/11)

Pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Liverpool e Southampton se enfrentam neste sábado

Neste sábado, o Liverpool recebe o Southampton pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Liverpool hoje marca a busca pelo topo da tabela enquanto os visitantes querem se afastar da zona de rebaixamento. O confronto vai ser no Anfield, com transmissão ao vivo para todo o país.

Os Reds vem de vitória em cima do Derby County na Copa da Liga Inglesa, enquanto o Southampton ganhou nos pênaltis do Sheffield Wednesday na mesma competição.

Onde vai passar jogo do Liverpool hoje ao vivo?

O jogo do Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O canal da ESPN vai transmitir a partida do Campeonato Inglês neste sábado em todos os estados do país. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo.

Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney. Se você já é assinante pode acompanhar no aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Para se tornar membro, acesse www.starplus.com.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool

Onde assistir: ESPN e Star +

Como assistir jogo do Liverpool hoje online?

Se você gosta de assistir tudo pelo celular, fique tranquilo porque dá para acompanhar todos os lances do jogo do Liverpool hoje pelo dispositivo móvel!

O aplicativo Star +, serviço de streaming da Disney, também detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês. A plataforma retransmite a partida para todos os assinantes ao vivo.

Você pode acompanhar no celular, tablet, computador e smartv. Se prefere assistir no navegador, pode acompanhar no site www.starplus.com onde pode encontrar todos os pacotes.

Escalações

Arthur, Luis Diaz, Matip e Diogo Jota seguem indisponíveis para o técnico Klopp. A informação foi confirmada no site do Liverpool.

Livramento, Walker-Peters e Larios.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Konaté, Alexander-Arnold; Fabinho, Thaigo, Elliott; Roberto Firmino, Nuñez e Salah.

Provável escalação do Southampton: Bazunu; Lavia, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Elyounoussi, Maitland-Niles, Ward-Prowse; Armstrong, Stuart Armstrong e Adams.

