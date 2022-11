Jogo do Manchester City hoje onde assistir ao vivo e horário (05/11/22)

O Manchester precisa dos três pontos neste sábado contra o Fulham para assumir a liderança provisoriamente do Campeonato Inglês. Com início às 12h (Horário de Brasília), o jogo do Manchester City hoje vai ser no Etihad Stadium, pela décima quinta rodada da competição.

O jogo de hoje tem transmissão ao vivo pela televisão e também online pelo streaming.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje ao vivo

O canal ESPN e o Star + transmitem o jogo do Manchester City hoje às 12h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Com exclusividade, os canais ESPN transmitem o Campeonato Inglês na temporada por todos os estados. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para assistir na plataforma Star +, disponível somente para assinantes, pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Acesse www.starplus.com e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

MANCHESTER CITY

Classificado para as oitavas de final da Champions em primeiro lugar, o Manchester City quer repetir o seu sucesso também na Premier League. Em segundo lugar com 29 pontos, o grupo de Guardiola busca os três pontos neste sábado para assumir provisoriamente a liderança. Com nove vitórias, dois empates e uma derrota, o elenco tem a melhor campanha.

FULHAM

Enquanto isso, o Fulham vem na sétima posição da tabela com 19 pontos, somados em cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas na temporada do Campeonato Inglês. Se vencer neste sábado pula somente uma posição na classificação enquanto briga para entrar na zona de classificação de torneios internacionais.

Manchester City x Fulham: últimos jogos

Manchester City 4 x 1 Fulham

Fulham 0 x 3 Manchester City

Manchester City 2 x 0 Fulham

+Quem é o dono do Manchester City? Conheça a história do sheik

Escalações de Manchester City x Fulham hoje:

Pep Guardiola não poderá contar com Haaland, Manuel Akanji, bem como a dupla inglesa Kalvin Phillips e Kyle Walker ainda em recuperação.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Dias, Stones, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Haaland e Phil Foden.

De Cordova-Reid cumpre suspensão, enquanto Kurzawa e Solomon estão no departamento médico.

Provável escalação do Fulham: Leno; Tete, Dkop. Ream, Robison; Reed, Palhinha, Willian, Pereira; Kebano e Mitrovic.

+PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Jogos da rodada no Campeonato Inglês hoje

Além do jogo entre Manchester City e Fulham, outros nove confrontos serão disputados neste fim de semana pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês.

Confira todos os jogos e horários.

Sábado (05 de novembro):

12h - Nottingham Forest x Brentford

12h - Wolves x Brighton

12h - Manchester City x Fulham

12h - Leeds x Bournemouth

14h30 - Everton x Leicester

Domingo (06 de novembro):

09h - Chelsea x Arsenal

11h - Aston Villa x Manchester United

11h - Southampton x Newcastle

11h - West Ham x Crystal Palace

13h30 - Tottenham x Liverpool

Você também vai gostar de ler: Próximo jogo do Vasco pode levar time à Série A do Brasileirão; veja data