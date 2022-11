Saiba qual vai ser o próximo jogo do Vasco. Foto: Reprodução / Matheus Lima / Vasco

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Vasco e o que o time precisa fazer para subir

Próximo jogo do Vasco pode levar time à Série A do Brasileirão; veja data

Falta pouco para acabar a temporada no futebol brasileiro. O próximo jogo do Vasco vai ser decisivo para saber se o clube continua na Série B ou sobe para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, depois de tanta luta dentro de campo. Confira quando vai ser o próximo jogo, horário e como assistir.

Qual é o próximo jogo do Vasco na Série B?

O próximo jogo do Vasco é contra o Ituano no domingo, 06 de novembro, às 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu, no interior paulista.

A partida é válida pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão, a última na temporada. O resultado vai determinar se o Vasco sobe ou permanece mais um ano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O Vasco ocupa a quarta posição da tabela com 59 pontos, enquanto o Ituano vem em quinto com 57 pontos, com diferença de apenas dois pontos entre os dois times.

Confira os detalhes do próximo jogo do Vasco e onde assistir.

Ituano x Vasco

Domingo, 06 de novembro de 2022 às 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Confira a lista de jogadores relacionados para o próximo jogo.

📝 Lista de relacionados para o duelo com o Ituano.#VascoDaGama pic.twitter.com/FJlLGHNU6H — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 3, 2022

O que o Vasco precisa para subir até a Série A?

Tudo o que o Vasco precisa fazer para subir até a Série A é vencer ou empatar contra o Ituano. Mesmo jogando fora de casa, o elenco comandado por Jorginho depende de si mesmo e por isso deve entrar em campo com confiança e força total.

O cenário fica complicado se o Vasco perder. Em caso de derrota, os cariocas terão que torcer contra o Sport. O elenco pernambucano não pode golear o Vila Nova por até cinco gols, além de esperar uma derrota do Bahia para o CRB na última rodada com três gols na diferença. Aí, o Vasco pega a calculadora e pode tentar o acesso.

As chances do Vasco são de 52.8% de subir para a primeira divisão, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Jogos da última rodada da Série B

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, número 38, será disputada entre quinta, sexta, sábado e domingo, com fim no dia 06 de novembro.

Serão dez partidas entre as vinte equipes na divisão. O Cruzeiro e o Grêmio estão confirmados na Série A, enquanto restam duas vagas na parte de cima. Já o Novorizontino e o CSA lutam contra o rebaixamento, enquanto Náutico, Brusque e Operário já estão rebaixados.

Confira os jogos da última rodada.

Quinta-feira, 03 de novembro:

20h - Grêmio x Brusque

Sexta-feira, 04 de novembro:

21h30 - Náutico x Ponte Preta

Sábado, 05 de novembro:

16h - Criciúma x Tombense

18h - Sampaio Corrêa x Londrina

Domingo, 06 de novembro:

16h - Guarani x Chapecoense

18h30 - CRB x Bahia

18h30 - Ituano x Vasco

18h30 - Operário PR x Novorizontino

18h30 - Cruzeiro x CSA

18h30 - Vila Nova x Sport

