Jogo do Manchester United hoje: onde assistir e horário (13/11/22)

Pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Fulham e Manchester United se enfrentam neste domingo

Neste domingo, o Manchester United visita o Fulham no Craven Cottage, em Londres, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, o último compromisso das equipes em 2022. Com início às 13h30 (horário de Brasília), confira onde assistir ao jogo do Manchester United hoje.

O United venceu o Aston Villa na Copa da Liga Inglesa no meio da semana, enquanto o Fulham perdeu para o City no fim de semana passado no campeando nacional.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Se você quer assistir Cristiano Ronaldo em campo neste domingo deve sintonizar o canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Oi, Claro e a Vivo. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, devem estar atentos com a diferença de horário.

Como assistir jogo do Manchester United hoje no celular?

O torcedor que não é assinante da TV fechada pode assistir ao jogo do Manchester United hoje pelo celular através do Star +, plataforma de streaming da Disney.

Disponível somente para assinantes, dá para assistir também no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível. Lembre-se que é necessário inserir o email e a senha de usuários.

Entre diferentes preços e pacotes, o sistema de streaming está disponível também em www.starplus.com para o torcedor que deseja se tornar assinante.

Escalações

Os anfitriões não terão Kenny Tete e o meia Harrison Reed, suspensos. Já Bobby Decordova-Reid está de volta após cumprir a suspensão. Aleksandar Mitrovic, Manor Solomon e Neeskens Kebano estão fora por lesão.

O técnico Erik ten Hag não poderá contar com Dalot, suspenso, enquanto Raphael Varane, Brandon Williams e Axel Tuanzebe seguem lesionados.

Provável escalação do Fulham: Leno; Robinson, Ream, Diop, Cordova-Reid; Chalobah, João Palhinha, Willian, Pereira; Wilson e Vinícius.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Maguire, Lindelof, Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Garnacho, Eriksen, Bruno Fernandes; Rashford e Martial (Cristiano Ronaldo).

Reveja momentos do United na Copa da Liga Inglesa.



