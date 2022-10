Milagres de Nossa Senhora Aparecida: conheça a história da padroeira

Desde o aparecimentos nas águas do Rio Paraíba, em 1917, a história de milagres de Nossa Senhora Aparecida atravessam o tempo e alimentam a fé dos católicos na santa. O dia da padroeira do Brasil é celebrado em 12 de outubro.

Conheça os milagres de Nossa Senhora Aparecida

A história de Nossa Senhora Aparecida começa em 1717 quando três pescadores – assim se diz – pescando no rio Paraíba encontraram o corpo de uma estátua na rede, mas sem a cabeça. Eles lançaram a rede novamente e pegaram uma cabeça.

Uma sensação de espanto tomou conta dos três que rejeitaram as redes. O espanto iluminou seus rostos enquanto lutavam para puxar as redes, vendo nelas peixes de excelente qualidade. A pesca era tão abundante que o barco mal conseguia manter o equilíbrio na água.

Os pescadores, porém, antes de irem ao mercado, deixaram a estátua para Silvana, mulher de João. Silvana colou a cabeça no corpo e a guardou com ela por cerca de 10 anos. Todos os dias a família, ao final do trabalho, rezava o terço. Em 1726 a estátua foi confiada aos filhos Atanasio e Pedroso que a colocaram num pequeno nicho de madeira”. Os milagres começaram imediatamente e ele percebeu que havia encontrado uma estátua da Madonna.

Aos poucos se espalhou a notícia da descoberta da Aparecida, e se espalhou o boato de que, rezando em frente à estátua guardada na casa do pescador, se obtinham graças e milagres. Assim, foi construída uma capela para albergar a estátua e os numerosos peregrinos.

A capela foi posteriormente ampliada, tornando-se uma bela igreja, que logo se tornou insuficiente para acomodar o crescente número de devotos.

O milagre das velas e outras maravilhas

Felipe Pedroso, sendo o mais velho, trouxe para casa a imagem diante da qual ele e sua família começaram a rezar, iniciando uma sequência de acontecimentos extraordinários que se repetem até hoje.

O primeiro milagre atribuído à imagem ocorreu em uma noite clara e silenciosa: enquanto a família e os vizinhos rezavam o terço, duas velas se apagaram sem ninguém soprar e depois acenderam sem ninguém fazer nada.

A luz daquelas velas, que milagrosamente reacendeu naquela noite, iluminou seus corações e despertou grande amor e devoção a Nossa Senhora.

Era costume típico daqueles tempos, tempo de fé robusta, que os vizinhos se reunissem aos sábados para rezar o terço e recitar outras orações e cânticos em honra da Imaculada Conceição de Maria. Nessas reuniões familiares, conforme relatado anteriormente, ocorreram várias manifestações extraordinárias: o nicho com a imagem começou a tremer, quase caiu e as velas se apagaram; no armário onde estava a imagem, várias pessoas ouviram estalos repetidamente.

Correntes de escravidão quebram no chão

Os milagres fortaleceram a nova devoção popular, agora com a invocação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

As casas tornaram-se pequenas para muitos devotos, e com o apoio decisivo do padre José Alves Vilela, pároco da Paróquia Santo Antônio de Guaratinguetá, foi construída uma pequena capela em Itaguaçu, próximo à rodovia, em um ponto importante, onde constantemente as caravanas dos viajantes passaram. Isso favoreceu a popularização das maravilhas e rapidamente aumentou o número de devotos.

Mas o fator decisivo foi justamente o conforto espiritual. “Formou-se a religiosidade de um povo que, ao invocá-la, sentiu que a chama de sua fé, como a chama das velas do oratório primitivo, sempre se reacendia com as graças e os dons recebidos”.

Assim como São Pedro na prisão teve suas correntes quebradas e foi solto (Atos 12, 3-7), no final do século XVIII “um escravo fugitivo, que foi conduzido de volta à fazenda, passava em frente à capela quando pediu permissão para subir à igreja para fazer uma oração.

Enquanto orava diante da imagem, as correntes caíram de seu pescoço e pulsos e caíram no chão. Comovido pelo acontecimento, o dono da fazenda o recuperou e depositou o preço do escravo no altar, levando-o para casa como um homem livre.

A queda das pesadas correntes que prendiam o escravo Zacarias pelo pescoço e pelos pulsos é um testemunho eloquente do poder intercessor de Maria Santíssima para libertar os arrependidos da prisão do pecado.

História da santa, padroeira do Brasil

Em 1717, o governador da Província de São Paulo no Brasil passava por uma pequena cidade no rio Paraíba chamada Guaratinguetá . Os moradores queriam fazer uma festa em sua homenagem, então três pescadores foram ao rio pescar e rezaram a Nossa Senhora para que Deus lhes concedesse uma grande pescaria.

Mas os pescadores tiveram muitos dias ruins de pesca e estavam preocupados que não pudessem pegar nada. Lançando sua rede no rio, eles retiraram uma estátua sem cabeça da Virgem Maria . Em seguida, eles amarraram a cabeça também. Depois disso, suas redes estavam cheias de peixes, mais do que suficiente para um banquete.

Os pescadores limparam e montaram a estátua. Aconteceu de ser uma versão em preto de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Deram à estátua o nome de Nossa Senhora da Aparecida Conceição , que em inglês significa Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Depois disso, veio gente de todos os cantos para venerar aquela que ficou conhecida como Nossa Senhora Aparecida , e a devoção cresceu. Muitos milagres foram reivindicados. A primeira capela foi construída em 1745 e agora existe uma grande basílica. A festa de Nossa Senhora Aparecida é celebrada todo dia 12 de outubro . O dia é tão importante na região que agora também é feriado no Brasil.

