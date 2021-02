Leicester x Liverpool: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (13/02)

Abrindo a 24ª rodada do Campeonato Inglês neste sábado (13), as equipes de Leicester e Liverpool entram em campo às 09h30, no King Power Stadium. Brigando no topo da tabela, os times precisam da vitória para ocupar a vice-liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Leicester x Liverpool: onde assistir ao vivo?

A partida possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 09h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Leicester x Liverpool

Ao time do Leicester, James Justin é a lesão mais recente do plantel, fora até o fim desta temporada por problema no ligamento do joelho. Enquanto isso, Castagne, Praet, Perez e Wesley Fofana estão fora.

Possível Leicester: Schmeichel; Söyüncü, Fuchs, Pereira, Evans; Tielemans, Choudhury; Barnes, Maddison, Barnes; Vardy.

O Liverpool possui uma vasta lista de desfalques para o jogo de hoje. Nela, constam os nomes de Fabinho, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Diogo Jota, Keita e Joel Matip. Já Ozan Kabak, contratação recente, pode estrear em campo.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Thiago, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Shaqiri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Crystal Palace x Burnley – 12h

Manchester City x Tottenham – 14h30

Brighton x Aston Villa – 17h

Southampton x Wolves – Domingo – 09h

West Bromwich x Manchester United – Domingo – 11h

Arsenal x Leeds – Domingo – 13h30

Everton x Fulham – Domingo – 16h

West Ham x Sheffield United – Segunda-feira – 15h

Chelsea x Newcastle – Segunda-feira – 17h

Leicester e Liverpool brigando pela liderança

Em terceiro lugar com quarenta e três pontos, o Leicester segue vivo na briga pela liderança. Se vencer o confronto de hoje e o United tropeçar, termina a rodada em segundo lugar, diminuindo a diferença com o City. Dessa maneira, venceu treze jogos, empatou quatro e perdeu seis. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.

Enquanto isso, em 4º com quarenta, o Liverpool quer voltar para o topo da tabela depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas. Contado com uma vitória, o time de Klopp pode terminar o fim de semana como vice-líder, atrás somente do Manchester City. Ademais, enfrenta o RB Leipzig na Champions League.