Liverpool x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Liverpool e Leicester se enfrentam neste domingo (22), às 16h15, no Anfield, pela nona rodada do Campeonato Inglês, em partida que define o novo líder do torneio. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Com dezoito pontos, o time visitante precisa vencer se quiser continuar na liderança, tomada pelo Tottenham, que venceu o City no último sábado. Com a vitória do Liverpool, a equipe também pode ameaçar a liderar a ponta da tabela.

Liverpool x Leicester: onde assistir?

A partida entre Liverpool e Leicester tem transmissão ao vivo do serviço de stream DAZN, às 16h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Com a vitoria do Tottenham, o Leicester não é mais líder do campeonato, estando em terceiro lugar, com dezoito pontos. Entretanto, se vencer, retorna para a ponta da tabela, acumulando vinte e um.

Assim, venceu seis vezes e perdeu duas. Na Liga Europa, é o líder do grupo G, com nove pontos.

Já o Liverpool ocupa o 4º lugar, com dezessete pontos. Ao todo, são cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Mas, pela Champions League, é líder do grupo D, com nove pontos, tendo a classificação para as oitavas bem encaminhada.

Possíveis escalações de Liverpool x Leicester

A equipe de Klopp possui muitas baixas, principalmente na defesa. Joe Gomez, Alexander-Arnold, van Dijk e Henderson seguem lesionados. Salah também está indisponível, já que testou positivo para covid-19.

Já Rhys Williams, Neco Williams, Thiago, Oxlade-Chamberlain e Fabinho são dúvidas para este confronto, segundo o site oficial do clube.

Provável Liverpool: Alisson; Neco Williams, Phillips, Joel Matip, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Keita (Milner); Diogo Jota, Firmino, Mane.

Para o time visitante, Castagne, Fofana, Wilfred Ndidi, Pereira e Soyuncu são dúvidas, podendo jogar ou não, dependendo principalmente da condição física. A arma do Leicester promete ser o ataque, assim, com Vardy sendo o destaque da equipe.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Castagne, Mendy, Youri Tielemans, James Justin; Maddison, Barnes, Jamie Vardy.

Última partida entre Liverpool x Leicester

No dia 26 de dezembro do ano passado, pela 19ª rodada da Premier League na temporada 2019/20, o Liverpool venceu o rival por 4 a 0. Então, gols foram feitos por Firmino, James Milner e Alexander-Arnold.

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

A bola rola em dez jogos nesta nona rodada da Premier League. Ademais, saiba onde assistir e os horários de cada partida.

Sábado:

Newcastle x Chelsea – 09h30

Aston Villa x Brighton – 12h

Tottenham x Manchester City – 14h30

Manchester United x West Bromwich – 17h

Domingo:

Fullham x Everton – 09h – ESPN Brasil

Sheffield United x West Ham – 11h – ESPN Brasil

Leds x Arsenal – 13h30 – ESPN Brasil

Segunda-feira:

Burnley x Crystal Palace – 14h30 – ESPN Brasil

Wolves x Southampton – 17h – ESPN Brasil