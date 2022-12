Jogos da Premier League hoje: horários e onde assistir ao vivo (27/12/22)

A Premier League está de volta na programação da temporada após a pausa para a Copa do Mundo do Catar. Nesta terça-feira, 27 de dezembro, quatro equipes entram em campo pela décima sétima rodada no primeiro turno, então saiba quais são os jogos do Campeonato Inglês hoje e como assistir cada um deles.

Programação de jogos da Premier League hoje

Quatro jogos serão disputados nesta terça-feira pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. Com Thiago Silva de volta, o Chelsea recebe o Bournemouth na intensa briga pela parte de cima da tabela.

Mais tarde, o Manchester United faz o seu primeiro jogo após a saída de Cristiano Ronaldo do elenco. O time vai enfrentar o Nottingham Forest, que briga para escapar da zona de rebaixamento.

Ambos os jogos tem transmissão ao vivo na televisão e também no streaming. Confira a programação da Premier League nesta terça.

Chelsea x Bournemouth

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge

Onde assistir: ESPN e Star +

Manchester United x Nottingham Forest

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Old Trafford

Onde assistir: ESPN e Star +

O que é a Premier League?

A Premier League é uma liga de futebol profissional no Reino Unido. É a primeira divisão do Campeonato Inglês, a elite do futebol inglês.

Entre pontos corridos, vinte clubes disputam o torneio inglês em dois turnos por 38 rodadas. O primeiro colocado será declarado o campeão ao fim da temporada, enquanto os três últimos vão para a segunda divisão do futebol inglês, a EFL Championship.

A competição é organizada pela FA, Football Association, principal entidade do país controlador do futebol. Todas as regras ou mudanças passam pela organização.

O Campeonato Inglês existe desde 1888, mas só tornou-se Premier League em 2004

Quais equipes disputam o Campeonato Inglês?

Vinte equipes disputam a Premier League, o Campeonato Inglês na temporada. Como o futebol na Inglaterra é movido por divisões, os times que conquistam o acesso ganham a chance de disputar a elite do esporte.

Jogam a Premier League em 2022 e 2023 as equipes de Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Liverpool, Brighton, Fulham, Brentford, Aston Villa, Crystal Palace, Bournemouth, Leicester, Leeds, West Ham, Everton, Southampton, Wolves e Nottingham Forest.

Na temporada passada subiram para a primeira divisão as equipes de Fulham, Bournemouth e Nottingham Forest. Já na contramão foram rebaixados para a segunda divisão os elencos de Burnley, Watford e Norwich City.

