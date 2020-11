Pela sétima rodada do Campeonato Inglês, Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (01), às 13h30, no Old Trafford, na Inglaterra.

Em histórico de confrontos, são 232 partidas, com o United melhor, tendo 97 vitórias, 52 empates e 83 derrotas para o Arsenal. Ademais, ambos precisam vencer para subir na tabela do campeonato.

Manchester United x Arsenal: onde assistir?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil, na TV fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Ambas os times vem de vitórias por compromissos durante a semana.

O Manchester, que lidera o grupo H com seis pontos, venceu o RB Leipzig por 5 a 0 na Champions League. Entretanto, no Campeonato Inglês, possui sete pontos, ocupando o 15º lugar. São duas vitórias, dois empates e dois empates, mas com um jogo a menos.

Por outro lado, pela Liga Europa, o Arsenal também venceu por 3 a 0 o Dundalk, liderando o grupo B com seis pontos.

No torneio nacional, está em 13º, com nove pontos, assim sendo três triunfos e três derrotas.

Possíveis escalações entre Manchester United x Arsenal

Ole Gunnar Solskjaer não tem Eric Bailly e Jesse Lingard que se recuperam de lesão. Martial cumpre suspensão depois de ter sido expulso e também não pode jogar.

Alex Telles testou positivo e está fora, cumprindo isolamento e sem sintomas, segundo o técnico em entrevista coletiva.

Provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Pogba; Bruno Fernandes; Greenwood, Rashford.

Para Arteta, as lesões na defesa preocupam.

O brasileiro David Luiz não é opção para o treinador, já que está lesionado. Rob Holding, Calum Chambers, Gabriel Martinelli e Pablo Mari seguem afastados também por lesão.

Entretanto, o treinador espera contar com Partey, Willian e Aubameyang como destaques da equipe.