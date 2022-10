Onde assistir Arsenal x Tottenham ao vivo online hoje e horário – 01/10

Clássico londrina é válido pela nona rodada do Campeonato Inglês, com transmissão ao vivo

É dia de North London Derby! Arsenal e Tottenham disputam neste sábado o clássico londrino pela nona rodada do Campeonato Inglês, às 08h30 (horário de Brasília), no Emirates. Os Gunners querem seguir na liderança, enquanto os Spurs podem assumir a ponta. Saiba onde assistir Arsenal x Tottenham ao vivo online ao vivo.

Com o retorno do futebol após a data FIFA, o Arsenal tem o objetivo de se manter na liderança da Premier League. O primeiro compromisso no retorno das competições é contra o seu maior rival. Com 18 pontos, o elenco tem seis vitórias e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Tottenham segue na terceira posição com 17 pontos, apenas um a menos do que o oponente deste sábado. Se os Spurs vencerem o clássico, assumem provisoriamente a liderança da classificação com 19 pontos, conquistados até então em cinco vitórias e dois empates.

Onde assistir Arsenal x Tottenham ao vivo online

O jogo do Arsenal e Tottenham hoje vai passar no Star +, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Para a infelicidade do torcedor, o clássico do Norte de Londres não vai passar em nenhum canal da televisão. Por isso, a solução é sintonizar com o seu dispositivo móvel o Star +, serviço de streaming para assinantes. A plataforma está disponível também para o tablet, computador ou smart TV.

Por R$ 32,90 até R$ 55,90, você tem acesso completo à programação de filmes, séries e canais de futebol e entretenimento.

ARSENAL X TOTTENHAM:

Horário: 08h30 (Horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium.

Onde assistir Arsenal x Tottenham ao vivo online hoje: Star +

Prováveis escalações de Arsenal x Tottenham hoje

Arteta garantiu em entrevista coletiva na última sexta-feira que Partey, Zinchenko, Tomiyasu e Tierney são dúvidas para o confronto deste sábado. Já Emile Smith Rowe e Mohamed Elneny seguem fora por lesões.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; Saliba, White, Gabriel Magalhães, Tierney; Partey, Xhaka, Gabriel Martinelli, Odegaard; Saka e Gabriel Jesus.

O brasileiro Lucas Moura continua em recuperação no departamento médico por estar machucado. Já Lloris, que retornou do seu compromisso com a Seleção da França, deve estar no time. Na coletiva de imprensa, o técnico Antonio Conte garantiu-o no elenco principal.

Escalação do Tottenham: Lloris; Royal, Romero, Dier, Lenglet; Bentacur, Hojberg, Sessegnon; Son, Richarlison e Harry Kane.

Arsenal x Tottenham último jogo

O último jogo entre Arsenal e Tottenham foi realizado em 12 de maio de 2022, na temporada passada, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

Com a partida no New Tottenham Stadium, o Tottenham garantiu a vitória por 3 x 0 no clássico de Londres dentro de casa. Os três pontos foram garantidos, e o elenco conseguiu retomar a jornada de bons desempenhos.

Em toda a história, Arsenal e Tottenham se enfrentaram em 155 oportunidades, com vantagem para os Gunners em 65 vitórias, 44 empates e 46 triunfos aos Spurs, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



