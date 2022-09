Lula usa tornozeleira? É fake imagem de candidato em debate

Durante o debate da Globo de ontem (29), uma fake news sobre o candidato do PT à presidência surgiu. Uma montagem de Lula usando uma tornozeleira eletrônica foi postada na internet. Mas Lula usa tornozeleira? Não, a imagem é falsa e o ex-presidente não tem dívidas com a Justiça Federal para precisar de monitoramento.

Lula não usa tornozeleira eletrônica; veja imagem real

A montagem de Lula com uma tornozeleira foi postada nessa madrugada (30) nas redes sociais. Na foto, o candidato aparece no púlpito do debate da Rede Globo com o aparelho de monitoramento na canela, por cima da calça. Veja a montagem:

Embora, algumas pessoas tenham compartilhado, curtido e comentado na postagem, ela é falaciosa e se trata de uma montagem feita no computador.

Segundo a Lei de Execução Penal brasileira, o uso das tornozeleiras eletrônicas é destinado a pessoas que estão em prisão domiciliar e a presos que estejam em suas saídas temporárias para monitoramento. Lula não se enquadra em nenhum desses casos. O ex-presidente foi condenado em 2018, cumpriu 580 de reclusão em Curitiba, porém sua condenação foi anulada em 2021, pois os processos prescreveram.

Veja imagens e vídeos reais de Lula no debate, sem nenhum equipamento de monitoramento eletrônico:

Condenações de Lula

Lula foi alvo de processos a respeito de corrupção ocorrida nos governos do PT, seu partido. Contudo, de acordo com apuração do veículo Estado de Minas, em três deles, na Operação Zelotes, no chamado “Quadrilhão do PT” e na Lava-Jato, o candidato foi absolvido pelas varas federais do Distrito Federal.

Em 2018, o ex-presidente foi condenado por dois processos, o caso do triplex no Guarujá e do sítio de Atibaia, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na 13° vara de Curitiba. Por essas acusações, Lula ficou cerca de um ano e meio preso.

Mas no final de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o réu não poderia ser mantido preso, pois foi condenado em segunda instância. Portanto, Lula foi liberado. O STF considerou também que o candidato não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas sim em Brasília, então sua condenação foi anulada.

Como o tempo de julgamento passou, os processos foram arquivados e, portanto, anulados. O que significa que, perante à lei e à Constituição Federal, o ex-presidente não tem dívidas com a Justiça, sendo um cidadão livre e elegível.