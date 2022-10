Onde assistir Crystal Palace x Wolves hoje ao vivo na Premier League (18)

Equipes disputam a décima segunda rodada do Campeonato Inglês nesta terça-feira, com ambas na parte de baixo da tabela

Nesta terça-feira, Crystal Palace x Wolves entram em campo para uma disputa acirrada. Ambos estão na parte de baixo da tabela e, por isso, precisam dos três pontos na décima segunda rodada do Campeonato Inglês. No Selhurst Park Stadium, a partida vai começar às 16h15 (horário de Brasília).

Não apenas por jogar em casa, mas, o Crystal Palace é o favorito no duelo desta terça. Em décimo terceiro lugar com 10 pontos, o elenco contabiliza até aqui duas vitórias, quatro empates e três derrotas. A oportunidade de ocupar uma melhor colocação é clara e, por isso, terá de entrar em campo com o propósito de buscar a vitória.

Do outro lado, o Wolves precisa da vitória nesta terça-feira para se afastar da zona de rebaixamento. Em décimo sétimo lugar, soma 9 pontos em duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Na última rodada, venceu o Nottingham Forest e conseguiu escapar da degola.

Onde assistir Crystal Palace x Wolves hoje ao vivo

O jogo do Crystal Palace x Wolves hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 16h15 (horário de Brasília), no streaming para assinantes em todo o país ao vivo.

A partida de futebol espanhol será retransmitida com exclusividade no canal da ESPN, apenas para operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Tem também o Star +, serviço de streaming da Disney. O aplicativo está disponível no celular, tablet, computador e smartv.

Assinantes podem acessar com o e-mail e a senha, enquanto aqueles que querem se tornarem membros devem acessar www.starplus.com para encontrar o melhor pacote ao bolso.

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalações de Crystal Palace x Wolves:

Provável escalação do Crystal Palace: Guaita; Guehi, Mitchell, Andersen, Ward; Doucouré, Eze, Olise; Mateta, Zaha e Ayew.

Provável escalação do Wolves: José Sá; Kilman, Jonny, Toti, Ait-Nouri; João Moutinho, Ruben Neves, Traoré, Nunes; Podence e Hee-Chan.

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Último jogo de Crystal Palace x Wolves

A última partida entre as equipes de Wolves e Crystal Palace foi em 5 de março de 2022, na temporada passada, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Por 2 a 0, o elenco do Crystal levou a melhor mesmo fora de casa.

Pela última temporada da Premier League, as equipes se enfrentaram na casa dos Lobos. Mateta abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e mais tarde Zaha, aos 34, ampliou o resultado.

Agora, os times têm um novo dever pela frente.

Confira os melhores momentos da última partida entre as equipes.



Jogos da 12ª rodada da Premier League

Duas partidas serão disputadas nesta terça, 18 de outubro, pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês. Ao longo da semana serão sete partidas.

Terça-feira (18/10):

Brighton x Nottingham Forest – 15h30

Crystal Palace x Wolves – 16h15

Quarta-feira (19/10):

Bournemouth x Southampton – 15h30

Liverpool x West Ham – 15h30

Brentford x Chelsea – 15h30

Newcastle x Everton – 15h30

Manchester United x Tottenham – 16h15

Quinta-feira (20/10):

Fulham x Aston Villa – 15h30

Leicester x Leeds – 16h15

