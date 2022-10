Helô e Stênio em Salve Jorge no final: relembre último capítulo

Stênio e Helô formam um casal que vive entre tapas e beijos. O relacionamento da dupla já era assim dez anos atrás em Salve Jorge, de 2012, e continua em Travessia. Porém, a vida da dupla mudou desde então, já que Helô e Stênio Salve Jorge final foi feliz e lado a lado. Há pouco, a dupla teve seu reencontro na nova novela de Gloria Perez e balançou o coração da audiência.

Qual foi o final de Helô e Stênio em Salve Jorge?

Embora em Travessia Helô e Stênio estejam separados e vivendo como rivais, no fim da novela Salve Jorge os dois se casaram. No último capítulo, após a delegada Helô conseguir desmantelar a quadrilha de tráfico internacional de pessoas que era comandada por Lívia Marini (Claudia Raia), a personagem de Giovanna Antonelli resolveu colocar sua vida pessoal nos eixos. Por isso, ela deu uma nova chance ao amor.

No final da trama de dez anos atrás, os dois aparecem em um novo casamento, lotado de convidados. Stênio assina os papéis da nova união e entrega a caneta para a amada, que comenta: “não acredito que estou fazendo isso de novo”.

A dupla volta a ser marido e mulher e comemora em uma festança que marcou o desfecho do casal na novela Salve Jorge. Depois das cenas do final feliz do casal, não há mais momentos da delegada e do advogado na trama.

Como foi o reencontro da dupla em Travessia

Quem assistiu Salve Jorge 10 anos atrás nem imaginava que veria o casal novamente nas telinhas. No entanto, o retorno aconteceu. Em 2022, a dupla está de volta com a nova novela de Gloria Perez, Travessia. Porém, aqui a dupla já começou a trama separada e em pé de guerra.

Depois de Helô e Stênio Salve Jorge final, a dinâmica continua a mesma briga de gato e rato e os conflitos no campo profissional permanecem, já que Helô prende criminosos e Stênio, que é advogado, arranja uma maneira de soltá-los. O reencontro da dupla ocorreu no quarto episódio de Travessia (13/10).

Na cena, Stênio apareceu no apartamento de Helô com uma bandeira de paz. O advogado mandou flores para a ex-esposa e como a conhece bem, sabia que ela as jogaria no lixo. Por isso, já estava a espera da delegada na área de serviço.

O advogado tenta fazer as pazes, entra no apartamento de Helô e até procura um vaso para as flores que mandou. “Não é porque nosso relacionamento não deu certo que precisamos nos tratar assim feito adversários”, comenta.

“Somos adversários e ponto. Se todo bandido que eu prendo, você está empenhado em soltar, somos adversários. É impressionante, basta o jornal publicar que eu fechei um caso, chega um habeas corpus, chega uma liminar assinada por você, é impressionante”, reclama a delegada.

Mas nem só de briga vive o casal, depois do bate e boca, Stênio questionou a ex se já se faziam 2 ou 3 anos desde que se viram pela última vez e soltou um flerte: “tá bonita”.

O clima do encontro então mudou completamente, mostrando que a química do casal ainda existe. Porém, o cheiro de romance durou pouco, já que Helô descobriu que sua prima Leonor (Vanessa Giácomo) estava hospedada na casa do advogado e já ficou enciumada.

