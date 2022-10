Jogo do Manchester City hoje x United onde vai passar na TV – 02/10

Alerta de Clássico de Manchester hoje! O City quer a liderança da Premier League, enquanto o United busca manter a boa campanha das últimas semanas. As equipes se enfrentam neste domingo, 2 de outubro, pela nona rodada às 10h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Confira onde assistir jogo do Manchester City hoje ao vivo.

Sem perder neste início de temporada, o Manchester City ocupa a vice-liderança com 17 pontos, quatro atrás do atual líder, o Arsenal. São cinco vitórias e dois empates até aqui, enquanto busca reverter a diferença para com o adversário

Do outro lado, o United quer manter a sequência de vitórias no Campeonato Inglês, enquanto ocupa a 6ª posição da tabela com 12 pontos. São quatro vitórias e duas derrotas, com Cristiano Ronaldo em campo. O elenco se recupera rodada por rodada.

Onde vai passar Jogo do Manchester City hoje

O jogo do Manchester City e Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 10h (Horário de Brasília), para todos os estados ao vivo.

O clássico de Manchester tem transmissão para todo o Brasil através da ESPN, disponível na TV fechada para assinantes. Entre em contato com a sua operadora para obter a emissora na programação.

Para assistir online, a opção é o aplicativo do Star +, disponível para assinantes. O dispositivo pode ser encontrado também no tablet, computador e smart TV por R$ 32,90 até R$ 55,90, com acesso completo à programação de filmes, séries e canais de futebol e entretenimento.

Manchester City x Manchester United último jogo

O último encontro no Manchester derby entre as equipes foi realizado em 6 de março de 2022, na temporada passada, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, a primeira divisão do futebol inglês.

Com a partida no Etihad Stadium, o Manchester City venceu o rival que, mesmo com Cristiano Ronaldo em seu elenco, não conseguiu superar o adversário, sob o placar de 4 x 1.

Em toda a história dos clássicos de Manchester, as equipes se enfrentaram em 127 oportunidades, com vantagem para o United em 55 vitórias, trinta e três empates e 39 triunfos ao City, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

