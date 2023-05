Onde assistir jogo do Manchester United hoje na Premier League (13/05)

Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebe o Wolves na manhã deste sábado, 13 de maio, no Estádio Old Trafford, às 11h (horário de Brasília). O jogo do Manchester United hoje tem transmissão ao vivo para todos os estados do Brasil.

O United ocupa a quarta posição com 63 pontos. O time busca a vitória neste sábado para confirmar a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Enquanto isso, os Lobos não tem mais chances de rebaixamento. O time apenas busca uma melhor colocação na tabela de classificação.

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje

O canal ESPN é quem vai transmitir o jogo do Manchester United hoje contra o Wolves. Na manhã deste sábado, nenhum canal da televisão aberta vai exibir o confronto da Premier League.

O torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil. Porém, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Caso não tenha a emissora na programação, entre em contato para comprar.

Como assistir Manchester United online hoje

O torcedor também pode assistir o jogo do Manchester United hoje no Star+, streaming da ESPN, disponível apenas para assinantes.

Quem é cliente da plataforma pode acessar o site (www.starplus.com) ou qualquer dispositivo móvel com internet, digitar o email do usuário e a senha para assistir a partida do Campeonato Inglês.

Caso contrário, escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso e torne-se assinante.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford

Onde assistir jogo do Manchester United hoje: ESPN e Star +

Escalações de Manchester United x Wolves

O técnico do United, Erik ten Hag, não terá disponível em seu plantel os atletas Lisandro Martínez, van de Beek, Tom Heaton, McTominay e Phil Jones.

Do outro lado, os Lobos do técnico Julen Lopetegui continuam sem Kalajdzic e Chiquinho.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Maguire, Raphael Varane, Dalot; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Sancho, Rashford e Weghorst.

Wolves: José Sá; Nelson Semedo, Collins, Kilman, Toti; Nunes, Rúben Neves, Lemina, Pedro Neto; Hee-Chain e Matheus Cunha.

Quantas vagas estão disponíveis na Premier League?

O Campeonato Inglês distribui quatro vagas para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os quatro primeiros ao fim da temporada vão para a competição de maneira direta.

Enquanto isso, o 5º e o 6º colocado na classificação ganham espaço na fase de grupos da Liga Europa. Já o 7º está classificado para a Conference League, a nova competição da UEFA.

