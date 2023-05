Onde assistir Manchester United e Chelsea hoje e horário ao vivo – 25/05

É dia de clássico inglês! Nesta quinta-feira, 25 de maio, Manchester United e Chelsea protagonizam o encontro de gigantes em partida atrasada da 32ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h, horário de Brasília, no Old Trafford, em Manchester.

O United busca os três pontos para garantiram a vaga para a Champions enquanto o Chelsea apenas cumpre tabela, sem chances de classificação para torneios internacionais.

Onde vai passar Manchester United e Chelsea hoje

A partida entre Manchester United e Chelsea será transmitida na ESPN e Star Plus nesta quinta-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o clássico inglês.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Outra opção para assistir é o Star Plus, disponível para assinantes. O streaming pode ser acessado pelo site (www.starplus.com) ou no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Old Trafford

Onde assistir jogo do Manchester United e Chelsea hoje: ESPN e Star Plus

VEJA: QUEM SÃO OS DONOS DO MANCHESTER UNITED

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Sem perder há dois jogos consecutivos, o Manchester United permanece no G-4 do Campeonato Inglês com 69 pontos, em quarto lugar. O time busca os três pontos para seguir na linha de frente e assim seguir para a fase de grupos da Liga dos Campeões. São 21 vitórias, seis empates e nove derrotas.

Do lado do Chelsea, não dá para brigar por competições internacionais ou títulos nesta reta final da temporada. Por isso, os Blues apenas buscam os três pontos por uma melhor colocação na tabela. Em 12º lugar, colecionam 43 pontos em 11 vitórias, dez empates e 15 derrotas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Premier League (@premierleague)

Escalações de Manchester United x Chelsea

O treinador do United, Erik ten Hag, não terá à sua disposição Van de Beek, Martínez, Tom Heaton, Sabitzer e Phil Jones.

Do lado do Chelsea, Frank Lampard está sem Broja, Reece James, Badiashile, Kanté, Mount, Cucurella, Ben Chilwell e Kovacic.

Manchester United: De Gea; Luke Shaw, Lindelof, Varane, Wan-Bissaka; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Rashford, Antony e Martial.

Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Chalobah, Thiago Silva; Fernández, Azpilicueta, Lofuts-Cheek, Hall; Gallagher, Sterling e Havertz.

Último clássico entre as equipes

O último clássico entre Manchester United e Chelsea foi em 22 de outubro de 2022, na temporada atual, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês no primeiro turno.

No Stamford Bridge, em Londres, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Jorginho e Casemiro, dois brasileiros na disputa por seus times. Com o resultado, as duas equipes ocuparam a parte de cima da classificação.

Em toda a história de disputas, Manchester e Chelsea já se enfrentaram em 157 oportunidades, de acordo com o portal de estatísticas Transfermarkt. São 62 vitórias para o United, com 46 empates e 49 triunfos aos Blues.

Confira os lances do último encontro dos times.



Leia também: história da Premier League