Time do Arsenal busca os três pontos contra o Newcastle neste domingo para se manter na luta pelo título

Onde vai passar jogo do Arsenal hoje ao vivo na Premier League – 07/05

Se quiser recuperar a liderança no Campeonato Inglês, o Arsenal tem que continuar somando pontos. Neste domingo, o jogo do Arsenal hoje vai ser contra o Newcastle, às 12h30 (Horário de Brasília), no St. James' Park pela 35ª rodada da competição.

Com a vitória do City ontem em cima do Leeds, o time de Guardiola aumentou a vantagem na liderança para quatro pontos. Se o Arsenal perder hoje o caminho até a taça fica complicado nas próximas rodadas.

Quem vai transmitir o jogo do Arsenal hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Arsenal hoje contra o Newcastle na ESPN e Star Plus neste domingo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida da Premier League hoje.

O canal ESPN está disponível apenas na TV paga como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Só quem é cliente das operadoras e tem a emissora na programação pode curtir o embate.

Quem não tem o canal pago pode assistir no Star Plus, serviço de streaming. Por R$ 40,90 por mês, o torcedor tem acesso à filmes, séries e futebol ao vivo.

Horário : 12h30 (Horário de Brasília)

: 12h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio St. James' Park

: Estádio St. James' Park Onde assistir: ESPN e Star Plus

Escalações de Newcastle x Arsenal

O Newcastle entra em campo neste domingo com o time 100% titular. Krafth e Lascelles são os únicos desfalques dos anfitriões.

Do outro lado, o técnico Arteta segue sem Tomiyasu, Elneny e Saliba.

Newcastle: Pope; Botman, Burn, Schar, Trippier; Bruno Guimarães, Willock, Joelinton; Isak, Wilson e Murphy.

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Kiwior, Zinchenko; Partey, Odegaard, Xhaka; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Do que o Arsenal precisa para ser campeão inglês?

Com quatro pontos a menos que o Manchester City, o Arsenal precisa vencer o Newcastle neste domingo e marcar três pontos nos próximos quatro jogos que faltam no Campeonato Inglês, incluindo o de hoje.

Faltam apenas quatro rodadas para acabar a temporada na Inglaterra. Se os Gunners vencerem hoje, a diferença cai para um ponto. Além de ganhar todos os próximos jogos, o Arsenal também tem que torcer para o City tropeçar pelo menos em uma partida.

No entanto, é importante ressaltar que o Manchester City tem uma partida a menos.

Manchester City - 1º lugar com 82 pontos

26 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Vai jogar contra o Everton fora de casa, Chelsea em casa, Brighton fora e Brentford fora.

Arsenal - 2º lugar com 78 pontos

24 vitórias, seis empates e quatro derrotas

Vai jogar contra o Brighton em casa, Nottingham Forest fora, Wolves em casa na última rodada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Premier League (@premierleague)



