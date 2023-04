Saiba como assistir ao jogo do Tottenham hoje. Foto: Reprodução Pixabay

Partida entre Newcastle e Tottenham é válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês

Onde vai passar o jogo do Tottenham hoje na Premier League - 23/04

Hoje tem jogo do Tottenham no Campeonato Inglês. Válido pela 32ª rodada, o duelo vai ser contra o Newcastle no St. James' Park, na região nordeste da Inglaterra, às 10h (horário de Brasília) neste domingo, 23 de abril. Os dois disputam a vaga na zona de classificação para a Champions.

Os Spurs ocupam a quinta posição com 53 pontos, enquanto o Newcastle se mantém em quarto lugar com 56.

Quem vai transmitir o jogo do Tottenham hoje

O serviço de streaming Star Plus transmite o jogo do Tottenham e Newcastle neste domingo, às 10h, para todos os estados do Brasil ao vivo.

Como nenhum canal de televisão vai exibir o duelo hoje, a plataforma de streaming torna-se a única maneira do torcedor acompanhar o seu time do coração. Mas lembre-se que é preciso ser assinante para assistir qualquer coisa no streaming.

Por R$ 32,90, dá para ver filmes, séries e esportes ao vivo no aplicativo do celular ou no computador.

Quantas vagas são distribuídas na Premier League?

No total sete vagas são distribuídas no Campeonato Inglês: quatro para a fase de grupos da Champions League, duas para a Liga Europa e uma para a Conference League, do primeiro até o sétimo colocado respectivamente.

Os quatro melhores colocados ao fim da temporada se classificam para a Liga dos Campeões, sem precisar passar pela fase preliminar. Já o quinto e o sexto vão para a fase de grupos da Liga Europa, torneio secundário da UEFA.

O sétimo colocado da classificação vão para a Conference Legue, nova competição da UEFA.

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês

Escalações de Newcastle x Tottenham

Newcastle: Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Joelinton, Bruno Guimarães, Willock; Gordon, Isak e Miguel Almirón.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son e Harry Kane.

Allan Saint-Maximin e Krafth são desfalques no Newcastle.

Sob o comando do interino Cristian Stellini, o Tottenham não tem Bissouma, Bentacur, Royal, Ryan Sessegnon e Ben Davies, lesionados. Já Lucas Moura cumpre suspensão.

