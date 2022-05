Premier League: onde assistir Everton x Brentford e horário ao vivo (15/05)

Enquanto o Brentford apenas cumpre tabela, o time do Everton corre contra o tempo para se salvar do rebaixamento

Fugindo do rebaixamento, o Everton recebe o Brentford neste domingo, 15 de maio, a partir das 12h30 (horário de Brasília), no Goodison Park, na cidade de Liverpool, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima da temporada. Confira a seguir onde assistir Everton x Brentford ao vivo.

Onde assistir Everton x Brentford?

O jogo do Everton e Brentford hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN 3 e Star +, a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN é quem transmite oficialmente os jogos do Campeonato Inglês em todos os estados do Brasil. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se você gostaria de assistir e não possui a TV paga, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível para assinatura no site (www.starplus.com) pelo valor de R$32,90 ao mês, ou também diferentes pacotes.

Informações do jogo Everton x Brentford hoje:

Data: 15/05/2022

Horário: 12h30 (Horário de Brasília)

Local: Goodison Park, na cidade de Liverpool

Onde assistir: ESPN 3 e Star+

Escalações do Everton x Brentford:

Townsend, Mina e Patterson são os desfalques para o técnico Frank Lampard.

Escalação do Everton: Pickford. Keane, Holgate, Coleman; Allan, Doucouré, Iwobi, Mykolenko; Richarlison, Gray e Gordon. Técnico: Frank Lampard

Do lado dos visitantes, Zanka e Onyeka são as baixas.

Escalação do Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Sorenssen, Henry; Jensen, Norgaard, Eriksen; Mbeumo, Wissa e Toney. Técnico: Thomas Frank

Everton e Brentford no Campeonato Inglês

O técnico Frank Lampard corre contra o tempo para impedir um possível rebaixamento do Everton ao fim da temporada. Em 16º com 36 pontos, o elenco tem dois pontos a mais do que o primeiro colocado na degola e depois de empatar com o Watford durante a semana, a situação ficou ainda mais apertada. Por isso, jogando em casa neste domingo, busca a vitória e torce contra o Burnley, Leeds e Southampton.

Fora de perigo, o time do Brentford entra em campo neste domingo somente para cumprir tabela na reta final do Campeonato Inglês. Ocupando a 13ª posição com 43 pontos, o clube busca apenas uma melhor posição para terminar a competição, contabilizando até aqui doze vitórias, sete empates e dezessete derrotas.

Everton x Brentford último jogo

O último encontro em campo de Everton e Brentford aconteceu em 05 de fevereiro de 2022, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, na temporada atual.

Por 4 x 1, o time do Everton levou a melhor com gols de Townsend, Mina, Richarlison e Holgate. Toney descontou.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.