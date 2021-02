Tottenham x Chelsea: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (04/02)

Encerrando a 22ª rodada do Campeonato Inglês nesta quinta-feira (04), Tottenham e Chelsea protagonizam o clássico londrino no New Tottenham Hotspur Stadium, às 17h. Empatados em pontos, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para continuar brigando pela liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Tottenham x Chelsea

O atacante Harry Kane apresentou melhoras da lesão no tornozelo, mas mesmo assim o técnico José Mourinho prefere esperar para utilizar o craque. Todavia, segue afastado juntamente com Sergio Reguilon, Dele e Giovani Lo Celso. Já Serge Aurier está de volta.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Davies, Rondon, Aurier; Sissoko, Hojbjerg. Ndombele; Bale, Son; Bergwijn.

Ao Chelsea, Kurt Zouma e Kai Havertz aparecem no plantel como dúvida. Em entrevista coletiva, o técnico Tuchel confirmou que ambos os jogadores se machucaram no treinamento ontem.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Abraham.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no meio da semana pelo Campeonato Inglês na vigésima segunda rodada. Ademais, veja todos os resultados.

Sheffield United 2 x 1 West Bromwich

Wolves 2 x 1 Arsenal

Manchester United 9 x 0 Southampton

Newcastle 1 x 2 Crystal Palace

Fulham 0 x 2 Leicester

Burnley 0 x 2 Manchester City

Leeds 1 x 2 Everton

Liverpool 0 x 1 Brighton

Aston Villa 1 x 3 West Ham

Como estão as equipes nesta temporada?

O Tottenham aparece em 7ª posição com trinta e três pontos. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou seis e perdeu cinco. Portanto se vencer o confronto de hoje, pula apenas uma posição com trinta e seis no total, precisa vencer também no fim de semana para assim alcançar as primeiras posições. Por fim, enfrenta o Wolfsberg na segunda fase da Liga Europa.

Por outro lado, o Chelsea está uma posição abaixo, em 8º também com trinta e três pontos. Ao todo, possui nove vitórias, seis empates e seis derrotas. Depois de liderar a competição por diversas rodadas, a equipe agora comandada por Thomas Tuchel precisa voltar aos trilhos se quiser continuar na lista dos favoritos ao título. Ademais, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.