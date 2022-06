Resultado jogo do Brasil hoje: Seleção vence Japão com gol de Neymar

Resultado jogo do Brasil hoje: Seleção vence Japão com gol de Neymar

Em amistoso preparatório para o Mundial da FIFA, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 1 x 0 na manhã desta segunda-feira, 6 de junho, no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa. Com gol de Neymar, a equipe fechou com chave de ouro a agenda de amistosos na Ásia, com o resultado do jogo do Brasil hoje deixando torcedores ansiosos para a competição de novembro.

Resultado do jogo do Brasil hoje

O resultado do jogo do Brasil hoje foi 1 x 0 para a Seleção Brasileira, com gol de Neymar, de pênalti, no segundo tempo, garantindo duas vitórias na agenda de amistosos na Ásia, no mês de junho. A equipe da CBF ainda não possui próximo compromisso.

O Brasil foi para campo no amistoso de hoje sob o comando de Tite nesta segunda-feira com: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Militão, Guilherme Arana; Fred, Casemiro, Raphinha; Vini Junior, Neymar e Lucas Paquetá

PRIMEIRO TEMPO DO JOGO DO BRASIL X JAPÃO

Com o estádio lotado de torcedores japoneses, com pequena parte de brasileiros, as seleções entraram em campo prontas para disputar o amistoso, reencontro que se deu após cinco anos desde a última vez.

Assim como foi contra a Coréia na última quinta, o Brasil começou pressionando. Com apenas um minuto, Lucas Paquetá acertou a trave para o desespero do goleiro Gonda.

A partir daí, o confronto ficou mais equilibrado, com o Japão buscando o jogo. Aos 8 minutos, Nakayama teve a primeira boa oportunidade ao mandar de cabeça próximo de Alisson. Fred, seis minutos depois, respondeu mandando a bola por cima do gol.

Na metade da etapa, a Seleção Brasileiro tomou o controle da partida e foi superior ao seu rival, com as melhores oportunidades de abrir o placar, mas parando em defesas espetaculares do goleiro Gonda ou até mesmo em por problemas na finalização. O jogador, entretanto, foi o destaque do time japonês no primeiro tempo.

A partir dos 30 minutos para frente, só deu Brasil. O elenco de Tite conseguia criar as chances, mas sem sucesso ao executa-las. Raphinha levou perigo aos 38, enquanto Neymar fez bom chute aos 41, novamente parando no goleiro.

No finalzinho do jogo, aos 44, Paquetá tentou pela última vez abrir o placar, mas foi travado pela marcação. Com apenas um minuto de acréscimo, o juiz apitou.

SEGUNDO TEMPO DO JOGO DO BRASIL X JAPÃO

O Brasil começou bem o segundo tempo do amistoso nesta segunda-feira, disputado na capital japonesa. Neymar foi o primeiro jogador e apresentar bons lances em campo, mas acabou travado. Isso porque o Japão foi responsável por grande número de faltas na partida.

Raphinha chegou bem aos 11 minutos depois de lançamento de Dani Alves, mas o meia acabou deixando escapar em erro na finalização.

Gabriel Martinelli, do Arsenal, entrou no lugar de Vinícius Junior, atacante do Real Madrid. O técnico Tite promoveu mudanças na escalação.

A seleção seguiu pressionando e sendo superior na partida. Neymar chegou bem aos 18 minutos, mas foi travado pela marcação. Até os 20 minutos de confronto, o Brasil já havia tentado mais de três chutes, todos sem sucesso dentro de campo.

O Japão teve a sua primeira boa chance aos 26 com Junya Ito mandando por cima do gol de Alisson. Foi então que, aos 30 minutos, Richarlison sofreu falta dentro da área e o pênalti foi marcado. No lance, Neymar teve o seu chute defendido por Gonda e, na sequência, Raphinha acertou o travessão.

Neymar bateu aos 31 e abriu o placar para o Brasil.

A partir do gol, a Seleção mostrou um desempenho morno durante a reta final do confronto, apenas controlando o resultado e sem grandes chances no ataque. Os japoneses pecaram na finalização, mas tentaram empatar o placar no amistoso.

Com três minutos de acréscimos, não havia tempo para mais nada e, ao apito final do árbitro, a partida foi encerrada sob o placar de 1 x 0 para o Brasil em cima do Japão, para o resultado do jogo do Brasil hoje.

Retrospecto de Brasil x Japão

As seleções de Brasil e Japão se enfrentaram em 12 ocasiões, sem contar o jogo de hoje. O Brasil tem a vantagem, com dez vitórias e dois empates, com nenhum triunfo para os japoneses.

De acordo com o portal de estatísticas O Gol, a Seleção Brasileira já marcou 34 gols dentro de campo, enquanto sofreu apenas 5 dos japoneses.

A última partida, antes do confronto desta segunda, aconteceu em 10 de novembro de 2017, também em amistoso internacional para a Copa da Rússia em 2018. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 x 1 com gols de Gabriel Jesus, Neymar e Marcelo.

A primeira vez entretanto, foi no ano de 1989, em amistoso. As seleções já se enfrentaram também em Copa das Confederações e na Copa do Mundo de 2006, na fase de grupos.

Confira no vídeo como foi a última partida amistosa contra o Japão.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira ainda não tem nenhum jogo marcado para disputar no mês de junho e julho deste ano. Isso porque a partida contra a Argentina, que estava marcada para o dia 11 de junho, foi cancelada. A CBF informou que a seleção rival cancelou o confronto e, por isso, o time brasileiro ainda não possui agenda.

Utilizados como preparação para a Copa do Catar, os amistosos do mês de junho serviram para o técnico Tite avaliar cada um dos jogadores e o melhor esquema tático para utilizar na competição oficial da FIFA.

No dia 2 de junho, a Seleção venceu a Coréia por 5 x 1 durante a agenda de amistosos na Ásia.

Quando vai ser a estreia do jogo do Brasil na Copa de 2022?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2022 no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G na primeira fase da competição. A bola vai rolar no jogo do Brasil Lusail Stadium, no Catar, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A equipe de Tite vai enfrentar a Sérvia, Suíça e Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo. Nas oitavas, o chaveamento indica que pode encontrar o melhor do grupo H, incluindo Portugal de Cristiano Ronaldo.

