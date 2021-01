PSG x Olympique de Marselha: onde assistir ao jogo de hoje (13/01)

Nesta quarta-feira (13), PSG e Olympique de Marselha decidem a final da Supercopa da França, no Estádio Stade Félix-Bollaert, às 17h (Horário de Brasília). Este pode ser o primeiro título da temporada das equipes, começando com o pé direito. Então, saiba onde assistir e prováveis escalações.

PSG x Olympique de Marselha: onde assistir ao vivo?

Mesmo sendo uma decisão de final, o jogo não possui transmissão no Brasil.

Como estão as equipes na temporada?

No Campeonato Francês, o PSG aparece em segundo lugar na tabela, com trinta e nove pontos. Na luta pela liderança, a equipe parisiense pode conquistar o topo neste fim de semana se vencer e contar com uma derrota ou empate do líder Lyon. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Olympique está em 6º somando trinta e dois pontos, fazendo uma temporada regular até então. Como objetivo principal, o time de Marseille tem a vaga em competições internacionais como a Champions ou Liga Europa, disputando assim na próxima temporada.

Possíveis escalações de PSG x Olympique de Marselha

Pochettino tem boas notícias para o confronto de hoje. Neymar, Kimpembe, Paredes e Danilo Pereira estão aptos para jogar no time principal. Entretanto, Bernat e Alexandre Letellier seguem lesionados, enquanto Dagba, Thilo Kehrer e Rafinha testaram positivo para o covid-19.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Di Maria, Kean, Neymar.

É provável que o Olympique repita a escalação do jogo passado pelo Campeonato Francês, já que apenas Jordan Amavi está lesionado.

Possível Olympique de Marselha: Mandanda; Nagatomo, Cáleta-Car, González Terán, Sakai; Kamara, Gueye, Rongier; Radonjic, Benedetto, Thauvin.

Confira todos os jogos da rodada do Francês

O Campeonato Francês retorna neste fim de semana, com dez jogos pela vigésima rodada. Ademais, você pode assistir a todas elas no aplicativo Onefootball.

Montepellier x Monaco – Sexta-feira – 17h

Olympique x Nimes – Sábado – 13h

Angers x PSG – Sábado – 17h

Stade Brestois x Rennes – Domingo – 09h

Lorient-Bretagne x Dijon – Domingo – 11h

Nice x Bordeaux – Domingo – 11h

Nantes x Lens – Domingo – 11h

RC Strasbourg x Saint-Étienne – Domingo – 11h

Lille x Reims – Domingo – 13h

Lyon x Metz – Domingo – 17h