PSV x AZ Alkmaar: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (13/01)

PSV e AZ Alkmaar se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 14h45, no Philips Stadion, pela décima sexta rodada do Campeonato Holandês. Se vencer este confronto, equipe anfitriã pode assumir a liderança da competição, com trinta e sete pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo.

PSV x AZ Alkmaar: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 14h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar na classificação, o PSV contabiliza trinta e quatro pontos no total. Então, se garantir a vitória no desafio de hoje, assume provisoriamente a liderança, com trinta e sete pontos, destronando o Ajax. Ademais, joga contra o Olympiacos na Liga Europa.

Enquanto isso, o AZ aparece logo abaixo na tabela, em 5º com vinte e oito pontos. A equipe visitante perdeu apenas uma vez no campeonato, totalizando também sete vitórias e sete empates. Ganhando, não altera sua posição na tabela, mas soma pontos, o que é inegavelmente importante.

Possíveis escalações de PSV x AZ Alkmaar

Para os anfitriões, o alemão Mario Götze está fora da equipe por pelo menos duas semanas. Já Cody Gakpo, segundo o site oficial do clube, é dúvida para o jogo de hoje

Possível PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max P.; Sangaré, Rosario, Ihattaren, Ryan Thomas; Malen, Zahavi.

Ao AZ, van Ginkel, Romero e Ledezma são os principais desfalques. Ademais, a equipe deve entrar em campo com o time titular da última rodada.

Possível AZ: Bizot; Wijndal, Koopmeiners, Hatzidiakos, Sugawara; Reijnders, Stengs, Midtsjo; Karlsson, Boadu, Evjen.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros três jogos acontecem esta semana pela décima sexta rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba quais são os jogos.

Vitesse 1 x 0 Utrecht

Heracles 4 x 0 Emmen

Den Haag x VVV – 16h

Fortuna Sittard x Sparta Roterdã – 16h

Feyenoord x Zwolle – 17h

Heerenven x RKC – Quinta – 14h45

Twente x Ajax – Quinta – 16h

Willem II x Groningen – Quinta – 17h