Quais são os jogos de hoje do Paulistão, terça-feira – 15/02

Dando início em mais uma etapa do Campeonato Paulista, uma partida pela primeira divisão será realizada nesta terça-feira em 15 de fevereiro de 2022, abrindo a programação da semana. Saiba quais são os jogos de hoje do Paulistão e como assistir.

Quais são os jogos de hoje do Paulistão 2022

Uma partida vai acontecer pela sétima rodada do Paulistão nesta terça-feira na primeira divisão do torneio para movimentar ainda mais a tabela de classificação.

O Santo André recebe o Novorizontino, equipe do interior paulista, para o duelo entre a sétima rodada nesta terça buscando os três pontos. O elenco da casa aparece em última posição no grupo D, enquanto os visitantes também estão na lanterna pelo grupo B do Paulistão com apenas 1 ponto, preocupando os torcedores.

Os principais times do estado entram em campo na quarta e quinta-feira, assim como a segunda e terceira divisão do campeonato.

Confira a seguir quais são os jogos de hoje.

Campeonato Paulista A1

Santo André x Novorizontino – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Onde assistir aos jogos do Paulistão 2022?

O confronto desta terça-feira no Campeonato Paulista pode ser assistido pelo Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Streaming), cada um disponível somente para assinantes de todo o Brasil.

No entanto, outras opções estão disponíveis para o torcedor acompanhar o torneio estadual. Na TV aberta, a Record é a dona dos direitos de transmissão, passando confrontos sempre às quartas e domingos no horário da noite e domingo para os estados do São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul de graça.

Outras opções são no streaming através do HBO Max e Estádio TNT, da Rede Turner, também apenas para assinantes em todo o Brasil. Para ter acesso, basta entrar no site oficial de casa empresa, observar os planos e acompanhar o melhor para o seu bolso.

Por fim, o canal do Paulistão no Youtube passa um jogo por rodada de graça aos internautas de todo o Brasil para acompanharem como e onde quiserem

Confira o anúncio da Record sobre o Paulistão.

