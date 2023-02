Qual canal vai passar Atlético de Alagoinhas x Bahia hoje na Copa do Nordeste (17/02)

Confira onde assistir ao jogo do Bahia hoje na Copa do Nordeste. Foto: Reprodução Felipe Oliveira / EC Bahia

Atlético de Alagoinhas e Bahia estão em grupos distintos na primeira fase da Copa do Nordeste. Nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, disputam os três pontos na quarta rodada para buscarem a classificação até a próxima etapa do torneio. A bola vai rolar às 21h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo apenas no pay-per-view para assinantes.

O Bahia vem de derrota para o Fortaleza na competição, enquanto o Atlético perdeu para o Santa Cruz no meio da semana.

Quando o Atlético de Alagoinhas joga contra o Bahia?

A partida acontece na sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, com início às 21h, horário de Brasília.

O Estádio Carneirão será o palco do embate na quarta rodada da Copa do Nordeste, com dois empates entre os confrontos já disputados, duas vitórias para o Tricolor baiano e três para o Alagoinhas na história até agora.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia acompanham a partida às 20h, horário local.

Onde você pode assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Atlético de Alagoinhas e Bahia hoje vai passar no Nosso Futebol, pay-per-view, às 21h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil.

Canal de TV: o pay-per-view Nosso Futebol está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO. Os valores variam de acordo com cada operadora.

Transmissão ao vivo online: a plataforma não tem aplicativo próprio, mas torcedores que são assinantes da TV paga e possuem o Nosso Futebol podem acompanhar através das plataformas Claro NOW, Sky Play e no DirecTV GO.

Blog ao vivo: para quem não é assinante da TV fechada, dá para acompanhar os lances ao vivo nas redes sociais do Bahia no Twitter ou até no Instagram ou Facebook.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Atlético de Alagoinhas hoje: Fábio Lima; Edson, Caíque, Dedé Baiano, Lucas Luan; Lucas Alisson, Van, Jeferson, Emerson; Misael e Gustavo.

Provável escalação do jogo do Bahia hoje: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul, Chávez; Diego Rosa, Acevedo, Daniel; Biel, Everaldo e Kayky.

Últimos cinco encontros

As última vezes que as equipes se enfrentaram aconteceram no Campeonato Baiano e também na Copa do Nordeste, mas em anos diferentes.

18 de janeiro, 2023: Bahia 2 x 1 Atlético BA - Campeonato Baiano

02 de março, 2022: Atlético BA 2 x 1 Bahia - Campeonato Baiano

05 de fevereiro, 2022: Atlético BA 2 x 1 - Copa do Nordeste

04 de abril, 2021: Bahia 2 x 1 Atlético BA - Campeonato Baiano

Histórico e resultados do confronto:

Vitórias do Bahia: 21

Empates: 8

Vitórias do Atlético: 6

