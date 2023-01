Qual canal vai passar Audax x jogo do Vasco hoje no Carioca 2023

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje no Campeonato Carioca? Nesta quinta-feira, o Cruz Maltino enfrenta o Audax pela segunda rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. A bola vai rolar às 21h10 (horário de Brasília) no Estádio Luso Brasileiro. Confira no texto onde assistir o jogo do Vasco hoje.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo

O canal BAND é quem vai passar o jogo do Vasco hoje às 21h10 no Campeonato Carioca.

Pela TV aberta em todo o Brasil, a transmissão se dá no canal Bandeirantes, disponível de graça aos torcedores vascaínos que querem acompanhar a partida contra o Audax.

Como o Vasco joga fora de casa, a emissora pode transmitir a partida na TV. O clube, entretanto, assinou com a LiveMode e o canal do Casimiro para exibir os jogos em que o time é mandante.

Para assistir online dá para sintonizar o site da BAND, disponível de graça aos usuários. O aplicativo BandPlay também funciona.

Audax x Vasco

Mesmo fora de casa, o Audax teve uma estreia muito boa no Campeonato Carioca. O elenco venceu o Botafogo na primeira rodada por 1 a 0, garantindo os três pontos e uma boa colocação na tabela. Em quarto lugar, o elenco vai buscar mais três pontos na temporada para brigar pela classificação até a semifinal do Carioca.

Escalação da Audax: Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás, Kaio Cristian; Keverton, Diego Valderrama, Romarinho, Higor Leite; Emerson Urso e Raphael Lopes.

O time do Vasco entra em campo nesta quinta-feira sob o comando de Emilio Faro e com os reservas. Isso porque o técnico Mauricio Barbieri está na Flórida em pré-temporada para cumprir amistosos com os principais jogadores.

Na primeira rodada, entretanto, o Vasco ficou no empate com o Madureira em São Januário, ocupando a sétima posição com apenas um ponto.

Escalação do Vasco: Halls; Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor; Matheus Barbosa, Juninho, Galarza, Paixão; Zé Santos e Erick.

Vasco encerra preparação para encarar o Audax. 👉 https://t.co/afe3SrApfp 📸 Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/CaPFI4hMdg — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 18, 2023



Por que os jogadores titulares não vão jogar?

O técnico Maurício Barbieri e os jogadores principais do elenco do Vasco estão em Orlando, na Flórida, disputando uma série de amistosos. Por essa razão, jovens estão sob o comando de Emilio Faro pelas rodadas iniciais da temporada.

Contra o River Plate, da Argentina, o time carioca foi derrotado. Estavam presentes Nenê e Pumita Rodriguez, a nova contratação do Cruz Maltino.

O próximo jogo amistoso do Vasco vai ser no sábado, em Fort Lauderdale, contra o Inter Miami, às 13h, horário de Brasília.

