Qual canal vai passar Inter de Limeira x Guarani hoje? Horário e transmissão (25/02)

O duelo entre Inter de Limeira e Guarani neste sábado, 25 de fevereiro, abre a décima primeira rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, às 16h (horário de Brasília) ainda na primeira fase do estadual. Então, saiba em qual canal vai passar o jogo de hoje no Paulistão.

A equipe anfitriã corre o risco de ser rebaixada para a segunda divisão, enquanto os visitantes não tem mais chances de lutar pela vaga nas quartas de final.

Onde vai passar o jogo da Inter de Limeira x Guarani hoje

O jogo Inter de Limeira x Guarani hoje terá transmissão no Premiere e Paulistão Play às 16h, horário de Brasília.

Para todo o Brasil, o pay-per-view exibe o duelo do Paulistão neste sábado entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Para ter o pacote de canais na programação, o torcedor precisa desembolsar valor extra na mensalidade.

Também dá para comprar o pacote avulso entre as plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video.

O torcedor tem a opção de assistir também no Paulistão Play, plataforma de streaming oficial da Federação Paulista de Futebol. Por mês, o valor de R$ 27,90 dá direito ao torcedor acompanhar todos os jogos das outras divisões do estadual.

Escalações do jogo de hoje:

Provável Inter de Limeira: Léo; Leonardo da Silva, Leandro Silva, Douglas, Zé Mario; Uillian Correia, Claudinei, Bill, Matheus Oliveira; Iago Teles e Chrigor.

Provável Guarani: Tony; Titi, Lucão, Alan Santos, Alexis Alvariño; Richard Ríos, Matheus Barbosa Teixeira, Giovanni Augusto; Jenilson, Isaque e Bruno José.

Último jogo de Inter de Limeira e Guarani

A última vez que Inter de Limeira e Guarani se enfrentaram foi em 2021, no dia 9 de maio, na primeira fase do Campeonato Paulista.

O jogo terminou com a vitória da Inter, 1 a 0, com gol de Mardley no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, no estado de São Paulo.

No Campeonato Paulista em 2023, a equipe de Limeira vem de derrota para a Água Santa no último sábado, enquanto o Guarani perdeu para a Ferroviária no último fim de semana.

INTER DE LIMEIRA:

Inter de Limeira 0 x 1 Santo André

São Paulo 5 x 1 Inter de Limeira

Inter de Limeira 0 x 1 Água Santa

GUARANI:

São Bento 0 x 1 Guarani

Guarani 1 x 5 São Bernardo

Ferroviária 1 x 0 Guarani

Décima primeira rodada do Campeonato Paulista

A décima primeira rodada traz outros confrontos além de Inter de Limeira e Guarani.

O Campeonato Paulista é dividido em quatro fases: a fase de grupos, quartas de final, semifinal e a final. Na primeira, as dezesseis equipes são divididas em quatro grupos de quatro cada (A, B, C e D).

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas. Daí, os vencedores vão para a semifinal e só então jogam a grande final. Quartas e semis são jogadas em partida única, mas a final do Paulistão acontece em ida e volta.

Sábado, 25/02:

Água Santa x Botafogo SP - 15h (Horário de Brasília)

Inter de Limeira x Guarani - 16h (Horário de Brasília)

RB Bragantino x Ituano - 16h (Horário de Brasília)

São Paulo x São Bernardo - 18h30 (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Palmeiras x Ferroviária - 18h30 (Horário de Brasília)

Portuguesa x São Bento - 20h40 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Santo André x Mirassol - 20h (Horário de Brasília)

