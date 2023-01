Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, partida será realizada na noite deste domingo

Qual canal vai passar Jacuipense x jogo do Bahia hoje ao vivo - 15/01/2023

Qual canal vai passar Jacuipense x jogo do Bahia hoje ao vivo – 15/01/2023

O Jacuipense recebe o Bahia neste domingo, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Baiano. No Estádio Eliel Martins, o jogo do Bahia hoje tem transmissão ao vivo na TV aberta e de graça na internet. Confira todos os detalhes a seguir.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje às 18h30 no Campeonato Baiano vai passar na TVE e Youtube.

Por todo o estado baiano, o canal da TV Educativa da Bahia transmite com exclusiva a partida do Campeonato Baiano na segunda rodada neste domingo. Basta sintonizar no canal 10 e curtir ao vivo e de graça a partida.

Outra opção é sintonizar o canal da TVE da Bahia no Youtube, plataforma de vídeos disponível tanto no site como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

É só procurar o canal, sintonizar no jogo e assistir de graça.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: TVE (BA) e Youtube

RELACIONADO: Corinthians eliminado da Copinha 2023; veja como foi

Jacuipense x Bahia

Mesmo fora de casa, o Jacuipense tornou-se vitorioso no duelo da primeira rodada do Campeonato Baiano, contra o Doce Mel. O elenco subiu para a quarta posição da tabela com 3 pontos, próximo da liderança.

O resultado deste domingo pode dar ao elenco a garantia da primeira posição se os adversários tropeçarem.

Provável escalação do Jacuipense: Jean Carlos; Radar, Weverton, Kanu, Raphinha; Fábio, Flávio, Joílson; Welder, Willian e Jean.

Do outro lado, o Bahia também se deu bem na rodada de estreia do Campeonato Baiano em 2023. Contra o Juazeirense, o elenco bateu por 3 a 1 dentro de casa o adversário, garantindo a segunda posição com apenas os três pontos garantidos. Se vencer pode também ocupar a liderança.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo, Matheus Bahia; Rezende, Lucas Mugni, Daniel; Jacaré, Caio Vidal e Ricardo Goulart.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Bahia hoje contra o Jacuipense vai ser Ricarle Gustavo Garcia.

Neste domingo, os assistentes serão Luanderson Lima dos Santos e Ledes José Coutinho, enquanto o quarto árbitro vai ser Florismar Costa de Jesus.

A escala de arbitragem foi divulgada pela Federação Baiana de Futebol.

+ Campeonato Potiguar 2023: onde assistir na TV e online ao vivo

Jogos da rodada no Campeonato Baiano

Confira a programação da segunda rodada neste domingo, 15 de janeiro, e os horários.

16h - Atlético BA x Bahia de Feira

16h - Vitória x Itabuna

18h30 - Jacuipense x Bahia

18h30 - Jacobinense x Doce Mel

LEIA TAMBÉM:

Tabela de jogos e onde assistir o Campeonato Baiano 2023