Qual canal vai passar jogo do Benfica hoje (25/02): transmissão e horário ao vivo

O Benfica vem de vitória em cima do Club Brugge na Liga dos Campeões, enquanto o Vizela empatou com o Gil Vicente.

Líder do Campeonato Português com cinco pontos de vantagem, o Benfica visita o Vizela neste sábado, 25 de fevereiro, para buscar o resultado e permanecer próximo ao título da temporada. O Estádio do FC Vizela será o palco do jogo do Benfica hoje, com início às 17h30 (Horário de Brasília) hoje.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão do ESPN 2, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Para todos os estados do Brasil, a partida entre Vizela e Benfica no Campeonato Português será transmitida com exclusividade pelos canais ESPN, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor precisa ter a emissora em sua programação para assistir ao conteúdo hoje. Caso não tenha, é preciso entrar em contato com a sua operadora para adquirir o pacote. O canal não divulgou a equipe de transmissão.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do FC Vizela

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?

Assistir Vizela x Benfica online hoje

Além de assistir as emoções do Campeonato Português no canal de TV, também dá para curtir no Star Plus, o serviço de streaming da Disney.

Quem é assinante pode acompanhar os principais campeonatos de futebol internacional, incluindo o jogo do Benfica neste sábado, pela plataforma de streaming no celular, tablet, smartv ou videogame, e até mesmo no computador.

Mas lembre-se torcedor: é preciso ser assinante para ter acesso completo à programação do Star Plus. Se você já é membro da plataforma, aí só precisa incluir o seu email e a senha para entrar.

Se ainda não é, mas quer se tornar usuário do streaming, basta acessar o site (www.starplus.com), e escolher qual é o melhor pacote ao seu bolso.

Vizela x Benfica

O último encontro de Benfica e Vizela aconteceu em 02 de setembro de 2022, na temporada atual, pela quinta rodada do Campeonato Português. Por 2 a 1, o time do Benfica levou a melhor.

No meio da semana, o Benfica se deu bem e abriu a vantagem nas oitavas de final da Champions ao vencer o Club Brugge fora de casa. No Campeonato Português, o elenco de Lisboa ocupa a liderança com 56 pontos, cinco de vantagem com o Porto, segundo colocado.

Do outro lado, o Vizela se mantém na 9ª posição da tabela com 26 pontos, mas sem vencer por três rodadas. Jogando em casa, o time vê a partida deste sábado como a grande oportunidade de afastar a crise do seu radar e consequentemente subir na classificação.

Escalação de Vizela: Buntic; Kiki, Anderson, Wilson, Fernandes, Igor Julião; Bondoso, Samu, Claudemir, Moreira; Osmajic.

Escalação de Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Silva, Grimaldo; Chiquinho, Florentino, David Neres; Guedes, João Mário e Gonçalo Ramos.

Rodada do Campeonato Português

Além do jogo do Benfica hoje, a vigésima segunda rodada do traz outros embates no fim de semana pelo Campeonato Português.

Sexta-feira, 24/02:

Famalicão x Portimonense - 17h15 (horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Arouca x Casa Pia - 12h30 (Horário de Brasília)

Marítimo x Santa Clara - 15h (Horário de Brasília)

Vizela x Benfica - 17h30 (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Rio Ave x Chaves - 12h30 (Horário de Brasília)

Paços Ferreira x Boavista - 15h (Horário de Brasília)

Porto x Gil Vicente - 17h30 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Sporting x Estoril - 16h (Horário de Brasília)

Vitória SC x Braga - 18h15 (Horário de Brasília)

