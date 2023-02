Qual canal vai passar jogo do Ceará x Fluminense PI hoje de graça (22/02)

Equipes de Fluminense do Piauí e Ceará disputam a quinta rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira

O Estádio Lindolfinho, em Teresina, recebe o jogo do Ceará hoje diante do Fluminense do Piauí nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, pela quinta rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste. A partida tem início às 21h30 (Horário de Brasília) com as equipes buscando a classificação até o mata-mata.

Quem apita o jogo do Ceará hoje é Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira, com os assistentes Maxwell Rocha Silva e Aldrin Freire Costa Matias. Não tem VAR na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Onde vai passar o jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará e Fluminense hoje na Copa do Nordeste será transmitido no SBT, Nosso Futebol e o site do SBT ao vivo às 21h30.

Na TV aberta, o canal do SBT exibe a partida nesta quarta-feira somente nos estados do PI e CE. O torcedor só precisa sintonizar para curtir ao vivo as emoções da Copa do Nordeste.

Quem gosta de assistir tudo na TV paga pode assistir também no pay-per-view Nosso Futebol. Porém, o pacote de canais só está disponível nas operadoras Sky, Claro e a DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Mas quem mora nos estados do Piauí e Ceará pode acompanhar de graça pelo celular através do site do SBT (www.sbt.com.br). Sim, torcedor, é só ligar ao vivo no portal e acompanhar tanto pelo navegador como no celular, através do aplicativo SBT Vídeos.

Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste

Escalações:

Provável escalação do Ceará: Richard; Igor, Tiago, David Ricardo, Danilo Barcelos; Geovane, Caique, Jean Carlos; Chay, Luvannor e Hygor.

Provável escalação do Fluminense PI: Sebastião; Ewerton, Weverton, Fagner, Carlinhos; Maurício, Manga, Rian, Gabriel; Mateus Ramos e Nathan Cachorrão.

Quem se classifica para a Copa do Nordeste 2023?

Oito equipes se classificam para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Em cada grupo da primeira fase, os quatro melhores da classificação avançam para a primeira fase do mata-mata, onde jogam em partida única em que o ganhador avança para a semifinal e o perdedor se despede.

A competição segue na semifinal e depois a final, disputada em jogos de ida e volta. Cada elenco tem a oportunidade de disputar uma vez dentro de sua casa.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis será iniciada no mata-mata da Copa do Nordeste.

Quinta rodada da Copa do Nordeste

O jogo do Ceará hoje não é o único da quinta rodada nesta quarta-feira. Confira a programação e todos os detalhes da competição.

Quarta-feira, 22/02:

CRB x Santa Cruz - 19h (horário de Brasília)

Sampaio Corrêa x CSA - 19h (horário de Brasília)

Fluminense PI x Ceará - 21h30 (horário de Brasília)

Ferroviário x ABC - 21h30 (horário de Brasília)

Sport x Bahia - 21h30 (horário de Brasília)

Quinta-feira, 23/02:

Vitória x Náutico - 19h (horário de Brasília)

Atlético BA x Campinense - 21h30 (horário de Brasília)

