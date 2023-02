Clássico entre as equipes é realizado nesta terça-feira, 7 de fevereiro, pela rodada do Campeonato Cearense ao vivo

Qual canal vai passar jogo do Ceará x Fortaleza hoje no Cearense 2023 de graça

Alerta de Clássico-Rei! A primeira partida entre Ceará e Fortaleza, a maior rivalidade do futebol cearense, será disputado nesta terça-feira, 7 de fevereiro, pela quinta rodada do Campeonato Cearense. A bola rola às 21h35 (Horário de Brasília) no Estádio Presidente Vargas. Saiba como assistir ao clássico nesta terça ao vivo.

Quem tem mais vitória entre Ceará e Fortaleza?

O Ceará tem mais vitórias do que o Fortaleza na história do Clássico Rei, a maior rivalidade do estado do Ceará no futebol.

Em 605 duelos já disputados entre os dois, o Vovô tem 202 vitórias, com 220 empates e 183 triunfos ao Leão. Os dados estão disponíveis no site oficial do Ceará.

No último encontro, o Fortaleza foi quem ganhou o Clássico Rei. Em 14 de agosto de 2022, o elenco venceu a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1 x 0, com gol de Moisés, no Estádio Castelão.

O jogo do Ceará e Fortaleza hoje vai passar na Record (CE), pay-per-view Nosso Futebol, DAZN e Youtube.

A TV Cidade, afiliada à Record, é quem transmite o clássico entre as equipes nesta terça-feira na TV aberta para todo o estado Ceará. Ao vivo e de graça, a emissora opera no canal 8.

Também dá para assistir no Nosso Futebol, pacote de canais disponível entre as operadoras Sky, Claro e o DirecTV GO por valor extra na mensalidade.

Outra opção para quem curte é o DAZN, serviço de streaming para assinantes. Mas para quem não é assinante dá para sintonizar no canal do GCMais no Youtube, no Grupo Cidade de Comunicação. A retransmissão é a mesma da TV Record do Ceará.

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Onde assistir hoje: TV Cidade (CE), Nosso Futebol, DAZN e Youtube

+ Após polêmica com Wallace, jogador de vôlei do Cruzeiro parte para agressão

Como está a classificação do Campeonato Cearense de 2023?

A classificação da 109ª edição do Campeonato Cearense está dividida. Dez equipes jogam a primeira divisão do torneio em 2023, onde foram divididas em dois grupos de cinco cada.

GRUPO A

1 Ceará - 10 pontos

2 Iguatu - 7 pontos

3 Atlético CE - 7 pontos

4 Caucaia - 3 pontos

5 Barbalha - 0 pontos

GRUPO B

1 Fortaleza - 10 pontos

2 Ferroviário - 7 pontos

3 Maracanã - 7 pontos

4 Pacajus - 4 pontos

5 Guarani de Juazeiro - 0 pontos

