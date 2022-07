Qual canal vai passar jogo do Inter hoje (05/07): transmissão e horário

Terça-feira, 5 de julho, e o único pensamento do torcedor colorado é em qual canal vai passar jogo do Inter hoje, nas oitavas da Sul-Americana. A equipe gaúcha enfrenta o Colo Colo a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

No primeiro jogo, o Colo Colo venceu por 2 x 0 em casa. Quem vencer avança para as quartas para jogar contra Melgar ou Deportivo Cali.

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

O canal da Conmebol TV vai passar o jogo do Internacional e Colo Colo hoje ao vivo para todos os estados do Brasil, pelas oitavas da Copa Sul-Americana a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão aberta, o canal é o único meio de acompanhar a partida do Inter pela competição, disponível somente entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTV GO. Para curtir, o torcedor deve pagar o valor extra de R$39,90 na mensalidade.

Se preferir, pode acessar os aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO e assistir pelo celular, tablet e computador.

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão, Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick (Taison); Pedro Henrique e Alemão. Mano Menezes continua sem Wanderson, Renê e Bruno Gomes, lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Escalação do Colo Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia, Suazo; Pavez, Fuentes, Gil, Solari, Costa; Lucero. Os visitantes não tem novos desfalques no plantel de jogadores para esta terça-feira.

Como estão as equipes de Internacional e Colo Colo?

O Internacional vem de empate com o Ceará no fim de semana do Brasileirão. Mas não é este resultado que preocupa os colorados e, sim, a derrota no primeiro jogo das oitavas da Sul-Americana. O Internacional joga em casa com o apoio incondicional da torcida, tendo que vencer por três gols ou mais na diferença para se classificar de maneira direta. Dois gols levam a partida para os pênaltis.

O Inter terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 12 pontos, desbancando Guaireña, Independiente Medellin e 9 de Octubre. Entre as seis rodadas disputadas, marcou três vitórias e três empates, além de 12 gols e apenas cinco tomados, tido como uma das melhores campanhas da temporada. O sucesso se repete também no Brasileirão, ocupando o 5º lugar com vinte e cinco pontos, tendo seis vitórias, sete empates e duas derrotas.

O Colo Colo, por outro lado, tem a vantagem do primeiro confronto das oitavas e, por isso, está com o pé praticamente dentro das quartas de final da Sul-Americana. O elenco precisa de um empate para carimbar o seu passaporte mas mesmo assim promete bom futebol.

O elenco veio da Libertadores após terminar em terceiro lugar no grupo F com sete pontos, colecionando duas vitórias, um empate e três derrotas, eliminado pelo River Plate e Fortaleza. No Campeonato Chileno é o líder com 30 pontos, com a melhor campanha da temporada em oito vitórias, seis empates e duas derrotas.

Relembre no vídeo como foi a primeira partida entre as equipes.

+ Saiba quando e qual vai ser o próximo jogo do Flamengo