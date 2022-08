Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje (04/08) e horário ao vivo

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo do Internacional hoje, pela primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe gaúcha visita o Melgar nesta quinta, 4 de agosto, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo do Inter hoje ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Internacional hoje ao vivo?

O jogo do Internacional hoje terá transmissão da Conmebol TV, a partir das sete e quinze da noite, no horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

Mesmo disponível para todos o país, a emissora da Conmebol só pode ser encontrado entre as operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro/Net ou DirecTV GO. O pacote de canais de futebol é disponibilizado na programação por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo do Inter na Sul-Americana pode ser acompanhado através dos aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO, responsáveis por retransmitirem para o aplicativo do celular, tablet e computador.

Informações do jogo do Nacional x Atlético GO hoje:

Data: Quinta-feira, 02/08/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, em Arequipa, no Peru

Onde assistir: Conmebol TV

Arbitragem:

Prováveis escalações de Melgar x Internacional

Nenhuma nova baixa foi encontrada no elenco peruano para o confronto desta quinta-feira.

Provável escalação do Melgar: Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Galeano, Reyna; Pérez, Tandazo, Quevedo, Arias; Iberico e Cuesta. Técnico: Néstor Lorenzo

Rodrigo Moledo, Caio Vidal, Alan Patrick e Taison são desfalques no confronto desta quinta-feira.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Moledo, Mercado, Moises; Edenílson, Gabriel, Pedro Henrique; Mauricio, De Pena e Wamberto. Técnico: Mano Meneze.

Datas Sul Americana 2022

Oito equipes disputam as quartas de final da Copa Sul-Americana em 2022. Entre elas, quatro são brasileiros da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O fato aumenta a possibilidade de um dos finalistas representar o Brasil na busca pelo título. Disputadas em jogos de ida e volta, as quartas de final estão marcadas para os dias 2, 3 e 4 de agosto, e os de volta em 9, 10 e 11 de agosto, com transmissão exclusiva da Conmebol TV.

Depois, os quatro vencedores avançam até a semifinal onde disputarão em 31 de agosto e 1 de setembro na ida, e 7 e 8 de setembro a volta.

A final está marcada para o dia 1º de outubro, sábado, O palco do confronto será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, a Conmebol divulgou mas não confirmou de fato se este será o local da final, uma vez que o primeiro turno das eleições será realizado no dia seguinte.

Quem o Internacional pode enfrentar na semifinal?

Se vencer o Melgar nas quartas de final, o Inter pode enfrentar o Deportivo Táchira, da Venezuela, ou Independiente de Valle, do Equador.

A Conmebol definiu o chaveamento da Sul-Americana em maio de 2022, através do sorteio que determina todos os jogos das oitavas de final. Isso significa que todos os elencos já sabem qual é o caminho que terão que trilhar até a grande final.

Se o Internacional vencer a semifinal, aí ele pode enfrentar Nacional do Uruguai, Atlético Goianiense, São Paulo ou Ceará na final.

