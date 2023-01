Qual canal vai passar jogo do Palmeiras x Juazeirense na Copinha - 14/01/23

Neste sábado, o jogo do Palmeiras vai ser contra o Juazeirense pela terceira fase da Copinha, a maior competição de base no Brasil. A bola vai rolar no Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto, às 21h45 (Horário de Brasília) com transmissão exclusiva. Confira onde assistir e as informações no texto abaixo.

Endrick, responsável pelo primeiro título do Verdão na Copinha, não joga este ano porque está com o elenco profissional.

Onde assistir jogo do Palmeiras na Copinha hoje

Os canais Rede Vida, SporTV e o GloboPlay vão transmitir o jogo do Palmeiras na Copinha às 21h45.

Disponível para todos os estados do Brasil, o torcedor deve sintonizar o canal Rede Vida na TV aberta para curtir ao vivo a decisão na Copinha.

Outra opção é o SporTV, onde o torcedor precisa ser assinante da TV paga, como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO para assistir ao embate na Copinha neste sábado. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquirir na programação a emissora.

Mas atenção: torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devem ligar a TV a partir das 20h45, pelo horário local.

Como assistir jogo do Palmeiras na Copinha hoje online?

Outra opção que o torcedor tem para assistir ao jogo do Palmeiras hoje vai ser o GloboPlay, plataforma de streaming disponível tanto no navegador como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

O torcedor que já é assinante pode sintonizar o produto e assistir a retransmissão do canal SporTV ao vivo dentro da própria plataforma, visto que o GloboPlay é de responsabilidade da Rede Globo.

Mas para se tornar um membro, é só acessar o site e encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anísio Hadad, em São José do Rio Preto

Onde assistir: Rede Vida, SporTV e GloboPlay

Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Palmeiras x Juazeirense

Atual campeão, o Palmeiras promete dar trabalho ao Juazeirense neste sábado pela terceira fase. O elenco é o grande favorito a vencer o jogo e também alcançar a final em busca do segundo título. Na fase de grupos fez 9 pontos ao ganhar do América, Rio Preto e o próprio Juazeirense.

Na segunda fase, venceu o Sampaio Corrêa por 6 a 0.

Provável escalação do Palmeiras: Natan; Henri, Thiago, Pedro Felipe, Vitor André; Edney, Vitinho, Allan; Kauan Santos, Thauan e Patrick.

Do outro lado, o Juazeirense estava no mesmo grupo que o Palmeiras, mas conseguiu a classificação em segundo lugar com 6 pontos. O elenco baiano perdeu para o Verdão, mas ganhou do América e Rio Preto. Já na segunda fase passou pelo Atlético Goianiense nos pênaltis.

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo; Dadinha, Eduardo, Wendell, Daniel Nazaré; Waguinho, Patrik, Clébson, Deysinho; Willian Anicete e Ian Augusto. Técnico: Barbosinha

Em dose dupla e com DECISÃO! Hoje também tem #CriasDaAcademia defendendo o manto! 💪 ⚽ Palmeiras x Juazeirense-BA

🏆 @Copinha

🏟 Estádio Anísio Haddad

⏰ 21h45

📺 SporTV e Rede Vida

📰 https://t.co/L6wTu9GAeb

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#AvantiPalestra pic.twitter.com/QbusEGcOd5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 14, 2023

Adversário do Palmeiras nas oitavas de final da Copinha

Se passar pelo Juazeirense neste sábado, o Palmeiras vai enfrentar o ganhador entre Chapecoense e Mirassol nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023.

Como o chaveamento foi definido no sorteio pela FPF (Federação Paulista de Futebol), cada time que participa da competição de base já conhece o caminho que tem de passar se quiser alcançar a decisão.

O Verdão ainda não enfrentou nenhum deles pelo caminho, mas pode ter problemas com ambos os elencos que também buscam chegar até a final.

As oitavas de final ainda não possuem data marcada.

