Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje e que horas (30/06)

Procurando saber qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje? O tricolor paulista enfrenta o Universidad Católica nesta quinta-feira, 30 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, descubra onde assistir o jogo de hoje ao vivo pela televisão e online.

Não tem gol fora de casa na Sul-Americana. O que antes era utilizado como critério de desempate, hoje não tem mais validade e, por isso, os tentos marcados dentro e fora possuem o mesmo valor. Em caso de igualdade no placar ao fim da segunda partida, a disputa de pênaltis define.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo?

O jogo do São Paulo hoje vai passar na Conmebol TV, na tv fechada, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com exclusividade, o canal da Conmebol é quem exibe a partida da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. O pacote de canais, entretanto, só está disponível para assinatura nas operadoras da Claro, SKY e DirecTV GO.

Isso acontece porque as emissoras tem acordo com a plataforma dos canais e, por isso, somente assinantes podem adquirir por valor extra de R$29,90 até R$59,90 os canais.

Para aqueles torcedores que não pode assistir na TV, as opções são os streaming NOW, Sky Play e o DirecTV GO pelo celular, tablet, computador e a smart TV.

Informações de qual canal vai passar o jogo do São Paulo hoje:

Data: 30/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Saiba quais são as datas das quartas da Libertadores 2022

Onde assistir Conmebol TV pelo celular?

Além de acompanhar os canais da Conmebol TV pelo televisor, o torcedor também pode curtir cada um dos confrontos da Sul-Americana e Libertadores pelo próprio celular. Isso porque os aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO transmitem os lances dos jogos à noite.

No entanto, é importante ressaltar que apenas assinantes da Conmebol TV é quem tem acesso gratuito nos aplicativos. Aqueles que não tem os canais em sua programação não podem assistir pelo aplicativo.

A plataforma do Sky Play está disponível para celular, tablet e computador. Basta acessar com o e-mail e a senha de usuário da Sky e procurar pela Conmebol TV. No da Claro, o NOW, aplicativo para Android e iOS disponibiliza a transmissão dos canais de jogos de futebol da Conmebol.

Assim, o DirecTV GO também é quem transmite no celular, tablet e computador os jogos da Conmebol.

Escalações de Universidad Católica x São Paulo:

Escalação do Universidad Católica: Pérez; Fuenzalido, Tapia, Zampedri, Isla; Nuñez, Savecha, Gutiérrez, Leiva; Tomás e Panot.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda, Léo Pele, Rafinha, Reinaldo; Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor; Patrick e Calleri.

Sem sucesso na fase de grupos da Libertadores, o Universidad Católica terminou em terceiro lugar com 4 pontos e veio parar na Copa Sul-Americana, pronto para uma segunda chance entre as oitavas de final. Ao lado do Flamengo, Talleres e Sporting Cristal, o grupo só marcou uma vitória, um empate e quatro derrotas, ou seja, deixou a desejar na maioria dos momentos da competição.

Agora, tem a oportunidade de começar de novo e quem sabe brigar pelo título.

O São Paulo, por outro lado, aparece como grande favorito no jogo desta quinta-feira, mesmo fora de casa. O elenco comandado por Rogério Ceni tem feito um trabalho bastante regular no Brasileirão, ocupando a parte de cima da tabela de classificação. Além disso, o tricolor paulista garantiu-se na liderança do grupo D na Sul-Americana com 16 pontos, ou seja, venceu cinco partidas entre as seis que disputou.

+ Saiba quando vai começar as quartas de final da Libertadores