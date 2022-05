Qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje (26/05)

O Fluminense corre contra o tempo para conquistar a classificação até as oitavas da Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 26 de maio, enfrenta o Oriente Petrolero, o lanterna do grupo H, pela última rodada da temporada, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Saiba qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje?

Procurando saber em qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo? O torcedor deve sintonizar o canal da Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, para curtir o seu time do coração.

Responsável pelos direitos de imagens da Copa Sul-Americana, o canal da Conmebol TV é quem transmite o jogo desta quinta-feira. A emissora, entretanto, só está disponível para as operadoras da Claro, Sky ou DirecTV GO.

Para acompanhar online, o torcedor deve acessar as plataformas do Now, Sky Play ou no próprio DirecTV com o login de usuário e a senha.

Informações do jogo do Fluminense hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia

Arbitragem: Guillermo Guerrero (Equador)

Onde assistir: Conmebol TV

+Sorteio da Sul-Americana 2022: times classificados, data e horário

Oriente Petrolero e Fluminense na Sul-Americana

Sem qualquer chance de classificação e na lanterna do grupo, o Oriente Petrolero entra em campo nesta quinta-feira com a esperança de conquistar os eu primeiro ponto na fase de grupos. Até o momento, o elenco boliviano sequer marcou, contabilizando cinco derrotas.

Do outro lado, o Fluminense tem a importante missão de garantir os três pontos no jogo de hoje, mesmo fora de casa, e torcer por tropeços do Junior Barranquilla e Union de Santa Fé. Como o time carioca possui dois pontos a menos, espera que o resultado seja empate para que dessa maneira consiga avançar com o saldo de gols.

Escalação do Oriente Petrolero: Quinonez; Caire, Paz Terán, Zazpe, García Mendez; Sandoval López, Rojas Céspedes, Sánchez, Guayacochea, Dorrego; Suárez. Técnico: Erwin Sánchez

Escalação do Oriente Fluminense: Fábio; Calegari, Luccas Claro, Manoel, Cris Silva; Martinelli, Nonato, Arias; Willian, Cano e Caio Paulista. Técnico: Fernando Diniz

Último jogo de Oriente Petrolero x Fluminense

A última partida entre as equipes de Fluminense e Oriente Petrolero aconteceu em 6 de abril de 2022, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana na temporada.

Por 3 x 0, a equipe do Fluminense levou a melhor com gols de Cris Silva, Jhon Arias e Zazpe contra.

Veja como foi a última disputa entre as equipes.