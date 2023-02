Qual canal vai passar o jogo do Inter x Brasil de Pelotas hoje no Gauchão (11/02)

O Brasil de Pelotas recebe o Internacional no Estádio Bento Freitas neste sábado, 11 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho na temporada. Com início às 20h30 (Horário de Brasília), o jogo do Inter hoje tem transmissão para todo o Brasil na televisão e também online para os torcedores.

O árbitro do jogo neste sábado vai ser Wagner Silveira Echevarria. O assistentes determinados foram Jorge Eduardo Bernardi e André da Silva Bitencourt, com o quarto árbitro sendo Marcello Ignacio Domingues Neto.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter e Brasil de Pelotas hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, às 20h30, horário de Brasília, pela rodada do Campeonato Gaúcho na temporada.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o pay-per-view exibe a partida neste sábado através das operadoras de TV por assinatura. Só quem é assinante da TV paga tem a oportunidade de comprar o pacote de canais para assistir aos jogos de futebol.

Também dá para comprar em pacote avulso nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime. Os valores dependem de acordo com cada operadora.

Perguntas frequentes sobre como assistir futebol no GloboPlay

Como eu faço para assinar o Globoplay?

É só entrar no site (www.globoplay.globo.com), clicar em "Assine agora" no menu localizado na parte de cima. Aí, basta escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Quanto custa a Globoplay Premiere?

O pacote do GloboPlay que tem o Premiere sai por R$ 69,90 por mês ou 12x de R$ 39,90, o mesmo que R$ 478,80 no ano. Tem também a opção com as duas plataformas e canais ao vivo, saindo por R$ 89,90 por mês.

Como acessar o Globoplay de graça?

Através do GloboPlay, o torcedor só pode assistir a Globo de graça. Canais pagos e Premiere somente para quem é assinante.

Relacionados do Internacional

O técnico Mano Menezes já definiu quem são os relacionados para o jogo deste sábado, contra o Brasil de Pelotas, na sétima rodada do Gaúcho.

A novidade é Mercado, que está 100% após melhorar da lesão. Sem grandes novidades, o treinador deve manter a mesma escalação da partida passada neste sábado. A dúvida fica para Rodrigo Moledo ou Gabriel Mercado.

Alemão, titular na temporada passada, perdeu espaço no ataque.

Provável escalação do Inter hoje: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Mercado), Renê; Johnny, De Pena, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Pedro Henrique.

Confira a lista de relacionados.

📝 Jogadores relacionados para o confronto com o Brasil de Pelotas. #VamoInter pic.twitter.com/t2vy2rRWX5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 10, 2023

