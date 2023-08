Qual canal vai passar São Paulo x jogo do Botafogo ao vivo - 19/08/2023

Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Botafogo, líder do Brasileirão, no Estádio do Morumbi neste sábado, 19 de agosto, pela 20ª rodada da competição. A transmissão do jogo do Botafogo começa às 16h, horário de Brasília, e você pode assistir na televisão e na internet.

Veja a classificação completa do Brasileirão 2023 aqui

Quem vai transmitir jogo do Botafogo ao vivo hoje

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do país neste sábado. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo devido ao horário.

O São Paulo venceu o Corinthians no Morumbi e conquistou a vaga na final da Copa do Brasil pela segunda vez na história. Pelo Brasileirão o time não ganha há quatro rodadas em nono lugar com 27 pontos. O treinador Dorival Junior entra em campo hoje com Rafael; Arboleda, Beraldo, Wellington, Rafinha; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Lucas; Wellington Rato e Calleri.

O Botafogo ocupa a liderança do Brasileirão com 47 pontos, somados em 15 vitórias, dois empates e duas derrotas em toda a competição. Hoje, o técnico Bruno Lage vai escalar Lucas Perri; Di Plácido, Adryelsono, Custa, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Junior Santos, Eduardo; Victor Sá e Diego Costa.

Arbitragem : Ramon Abatti Abel

: Ramon Abatti Abel Assistentes : Alex dos Santos, Thiaggo Americano Labes e Gustavo Holanda Souza

: Alex dos Santos, Thiaggo Americano Labes e Gustavo Holanda Souza VAR: Daniel Nobre Bins

Quem é Diego Costa?

Enquanto Tiquinho Soares se recupera do estiramento no ligamento colateral medial do joelho, o Botafogo terá que improvisar peças no ataque para disputar os últimos 18 jogos do Brasileirão. Com 13 pontos de vantagem na liderança, o Glorioso vai utilizar Diego Costa no duelo contra o São Paulo.

Diego estava sem clube mas está apto para atuar porque estava em treinamento em Madrid. Aos 34 anos, ele decidiu voltar ao Brasil para lutar pelo título brasileiro pelo Glorioso. O atacante começou a jogar futebol no Braga, em Portugal, quando passou pelo Penafiel e, em 2007, chegou ao Atlético de Madrid.

O atacante também tem passagens por Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano, Chelsea, Atlético Mineiro em 2021, Wolves e agora o Botafogo.

Atletas relacionados para o jogo com o São Paulo, neste sábado, pelo Brasileirão. ⚽️📄 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mJNSigFeXi — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2023

Quantos pontos faltam para o Botafogo ser campeão?

Não há um número exato que o Botafogo precise alcançar para ser campeão brasileiro, mas dá para dizer que um clube tem que marcar 77 pontos para permanecer na liderança e levantar a taça. Na temporada passada, por exemplo, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos.

Segundo o GE, o Glorioso precisa de mais 37 pontos, 12 vitórias e um empate, para confirmar o título brasileiro na temporada. O time carioca fechou com folga o primeiro turno e agora só terá que continuar no caminho das vitórias para emparelhar o seu terceiro troféu.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicou através do seu estudo, atualizado diariamente, que o Botafogo tem 90.7% de chances de ser campeão até o início da 20ª rodada.

