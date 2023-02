Saiba como assistir ao jogo do Bahia hoje no Baiano 2023. Foto: Reprodução Felipe Oliveira / EC Bahia

Equipe do Bahia disputa contra o Itabuna neste domingo pela nona rodada do Campeonato Baiano

Qual é o horário do jogo do Bahia de hoje? Onde vai passar na TV e online (26/02)

A nona e última rodada do Campeonato Baiano traz o embate entre Itabuna e Bahia neste domingo (26), no Estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacan. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Bahia hoje contra o Itabuna traz decisões importantes para a próxima etapa da competição.

O Bahia é o líder da classificação, enquanto o Itabuna está em quarto lugar. Os quatro primeiros da tabela avançam para a semifinal.

Horário do jogo do Bahia hoje

O jogo do Bahia hoje, a última rodada do Campeonato Baiano, começa às 16h, quatro da tarde, horário de Brasília, neste domingo em 26 de fevereiro de 2023.

Para os torcedores que estão nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa às 15h, no horário local.

O Estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacan, será o palco do embate. O espaço tem capacidade para receber apenas 4 mil torcedores.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan.

Onde vai passar jogo do Bahia x Itabuna hoje

TV Educativa (BA) e o Youtube é onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo.

Para o torcedor que mora na Bahia, é só sintonizar o canal Educativa da Bahia na TV aberta e curtir as emoções da rodada decisiva no Campeonato Baiano da temporada. Ela opera no canal 10, e é afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

Quem está fora do estado, pode assistir a decisão através do Youtube da TVE BA. É de graça e dá para assistir no aplicativo para celular, tablet, smartv e até no computador pelo navegador.

Escalações:

Provável escalação do Itabuna hoje: Giovani; Pedro Túlio, Gabriel Santiago, Caíque, Miqueias, Guga, Ninho Love, Kariri, Juninho, Nailton e Thesco.

Provável escalação do Bahia hoje: Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raúl Gustavo, Chávez; Acevedo, Lucas Mugni, Danielzinho; Kayky, Biel e Everaldo.

Classificação do Campeonato Baiano

Dez equipes disputam o Campeonato Baiano na temporada. Os quatro primeiros avançam para a semifinal da competição estadual, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Bahia - 21 pontos

2 Juazeirense - 16 pontos

3 Jacuipense - 14 pontos

4 Itabuna - 12 pontos

5 Vitória - 11 pontos

6 Bahia de Feira - 10 pontos

7 Barcelona de Ilhéus - 9 pontos

8 Atlético BA - 8 pontos

9 Jacobinense - 7 pontos

10 Doce Mel - 2 pontos

Jogos da última rodada do Baiano 2023

A nona e última rodada do Campeonato Baiano traz cinco partidas disputadas no mesmo horário. O Bahia é o favorito para manter-se no primeiro lugar, além do Jacuipense, Juazeirense e Itabuna.

DOMINGO, 26/02:

Vitória x Barcelona de Ilhéus - 16h (Horário de Brasília)

Jacuipense x Juazeirense - 16h (Horário de Brasília)

Itabuna x Bahia - 16h (Horário de Brasília)

Atlético BA x Doce Mel - 16h (Horário de Brasília)

Bahia de Feira x Jacobinense - 16h (Horário de Brasília)

