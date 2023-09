Qual é o próximo jogo do benfica após a data fifa em setembro de 2023

No mês de setembro, o Campeonato Português sofrerá uma breve paralisação no período da Data FIFA, portanto o Benfica não vai jogar de 08 a 15 de setembro. Saiba quando é o próximo jogo das Águias e como está a situação do clube.

Próximo jogo do Benfica vai ser contra o Vizela

O próximo jogo do Benfica após a Data FIFA é contra o Vizela, time da cidade de Vizela, distrito de Braga, pela quarta rodada do Campeonato Português. O confronto vai ser no sábado, 16 de setembro, no Estádio do FC Vizela, às 16h30, horário de Brasília.

Em três rodadas, as Águias somam nove pontos em quarto lugar com três vitórias e uma derrota enquanto o Vizela tem quatro pontos somados em um empate, uma vitória e duas derrotas, em 12º lugar na classificação do Campeonato Português.

A Data FIFA na Europa começa na quinta, 07 de setembro, e vai até a próxima terça, dia 12.

Histórico de Benfica x Vizela

Este não é o primeiro duelo entre Vizela e Benfica no futebol português. Os dois elencos já se enfrentaram em seis oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt, quatro pelo Campeonato Português, um na Taça da Liga e outro na Taça de Portugal.

O primeiro duelo aconteceu em 03 de janeiro de 2017, com vitória do time de Lisboa por 4 a 0, no Estádio da Luz, pela primeira fase da Taça da Liga. No histórico de confrontos, as Águias somam cinco vitórias e um empate.

Classificação atualizada do Campeonato Português

Surpreendentemente, o Boavista é o líder do Campeonato Português com 10 pontos, empatado com Porto e Sporting mas em vantagem no saldo de gols.

Na parte de baixo, Estoril, Portimonense e Chaves estão na zona de rebaixamento após três rodadas.

1) Boavista - 10 pontos

2) Porto - 10 pontos

3) Sporting - 10 pontos

4) Benfica - 9 pontos

5) Vitória SC - 9 pontos

6) Famalcão - 7 pontos

7) Arouca - 6 pontos

8) Casa Pia - 5 pontos

9) Braga - 4 pontos

10) Moreirense - 4 pontos

11) Rio Ave - 4 pontos

12) Vizela - 4 pontos

13) Estrela Amadora - 4 pontos

14) Gil Vicente - 3 pontos

15) Farense - 3 pontos

16) Estoril - 3 pontos

17) Portimonense - 2 pontos

18) Chaves - 0 pontos

Grupo do Benfica na Champions League

O sorteio da UEFA determinou os oito grupos de quatro para a fase de grupos da Liga dos Campeões, com início em 19 de setembro, por seis rodadas em pontos corridos. O Benfica está no grupo D com o RB Salzburg, da Áustria, Real Sociedad, da Espanha, e Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions.

É um grupo equilibrado, onde os quatro participantes deverão brigar pelas duas vagas. Benfica e Inter são os favoritos, mas Salzburg e Real Sociedad também vão apresentar perigo aos dois competidores.

O Benfica tem o primeiro compromisso na Liga dos Campeões na quarta-feira, 20 de setembro, contra o RB Salzburg, no Estádio da Luz, às 16h, horário de Brasília.

+ Quantas Champions o Benfica tem?