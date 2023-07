Qual jogo vai passar hoje na Globo? Emissora exibe três jogos (16/07)

Domingo é dia de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e hoje, 16 de julho, a Globo transmite três clássicos nacionais para diferentes regiões do país. A partida entre Fluminense e Flamengo será exibida para todo o país, com exceção de São Paulo, Paraná, Ceará e Mato Grosso, que assistem as disputas dos times locais. Veja a programação do dia:

Qual jogo a Globo vai transmitir hoje?

O jogo entre Fluminense e Flamengo começa às 15h40, horário de Brasília, logo após a exibição do programa "Família Paraíso". A partida pela 15ª rodada da série A do Brasileirão será narrada por Gustavo Villani, ao lado dos comentaristas Junior e Roger Flores.

A transmissão do clássico é para todo o Brasil, exceto os estados nos quais a Globo exibirá outros jogos que rolam no mesmo horário.

O vencedor da partida de hoje pode ficar na vice-liderança do Brasileirão. Ambos os times começam a rodada em quarto e segundo lugar, com 24 e 26 pontos, respectivamente.

A transmissão é pelo canal aberto da Globo, pelo Globoplay e pelo Premiere. O sinal da plataforma de streaming da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro; já a segunda opção requer assinatura paga.

Possível escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan (Thiago Maia), Victor Hugo, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Qual jogo será transmitido em São Paulo?

A Globo transmite para os estados de São Paulo e Paraná a partida entre São Paulo e Santos, também pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa às 15h40, horário de Brasília, com narração de Everaldo Marques e comentários de Diego Ribas e Caio Ribeiro.

O São Paulo chega para a partida depois de quatro vitórias e um empate. O time também eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil após vencer o adversário com duas vitórias.

Já o Santos, que vive uma má fase, venceu a partida contra o Goiás no último domingo, conquistando a primeira vitória em doze jogos. Se conseguir ganhar o jogo de hoje, terá a chance de se aproximar da metade de cima da tabela.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Provável escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Dodi, Sandry e Lucas Lima; Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo.

Globo transmite partida entre Fortaleza e Cuiabá

Os moradores dos estados de Mato Grosso e Ceará vão acompanhar a partida entre Fortaleza e Cuiabá também pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão começa às 15h40.

A transmissão da partida será feita pela TV Centro América, TV Verdes Mares e pelo Premiere, plataforma de streaming exclusiva para a exibição de jogos ao vivo.

Além das formas de exibição acima, os espectadores de cada região podem assistir aos respectivos jogos pelo Globoplay.

Basta se cadastrar na plataforma de streaming inserindo nome completo, data de nascimento, gênero, cidade de residência e concordar com os termos de uso. Depois, clique em 'Agora na TV' e aguarde o início da transmissão.

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Lucero.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Pablo Ceppelini (Fernando Sobral); Jonathan Cafú, Iury Castilho (Clayson) e Deyverson.

