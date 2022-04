Que horas é o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje, 20 de abril

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, pela quarta rodada do Brasileirão Série A, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que as equipes se encontram após a final da Libertadores do ano passado. A seguir, saiba Que horas é o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje.

Que horas é o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje

O jogo do Flamengo e Palmeiras hoje vai começar às 19h30, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.

A partida é válida pela quarta rodada do Brasileirão na temporada 2022. Além disso, este é o primeiro encontro das equipes após a final da Libertadores do ano passado, onde o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação, conquistando o terceiro título.

O confronto foi antecipado pela própria CBF, seguindo o calendário da competição já que as duas equipes disputam também a Libertadores, torneio sul-americano.

Horas: 19h30

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Onde assistir Flamengo x Palmeiras hoje?

O jogo do Flamengo e Palmeiras hoje vai ser transmitido no Premiere, pay-per-view, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere passa para todos os estados do Brasil o embate do Brasileirão nesta quarta-feira. A narração vai ser de Gustavo Villani, com comentários de Ledio Carmona, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci na Central do Apito para analisar a arbitragem.

Para acompanhar no Premiere, é necessário ser assinante também da plataforma através da TV paga pelo valor extra de R$49,90 ou R$89,90. Os pacotes estão disponíveis no site (www.premiere.globo.com). Se preferir, pode acessar o aplicativo para Android e iOS.

Assinante GloboPlay também tem o direito de assistir o Premiere através da plataforma. Se você tem o streaming e possui o produto no seu pacote, então pode acompanhar no aplicativo, computador, tablets ou até SmarTV.

Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Na estreia do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras tropeçaram diante do Atlético Goianiense e Ceará, respectivamente. Somando apenas um ponto, as equipes não conseguiram uma boa colocação de cara.

Depois, na segunda rodada, o Flamengo finalmente venceu o primeiro jogo. Contra o São Paulo, no Maracanã, garantiu os três pontos para ocupar a quarta posição com 4 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras não teve sorte e novamente empatou com o Goiás, desta vez fora de casa. Na tabela de classificação, está na décima quinta posição com 2 pontos.

Veja como foi o último jogo entre os times.

