Jogo do Fluminense hoje: em qual canal vai passar ao vivo e horário- 19/2

Confira onde assistir e horário do jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução / Lucas Merçon/FFC

Contra o Volta Redonda, o Fluminense joga pela oitava rodada do Campeonato Carioca neste sábado, 19 de fevereiro, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Confira as principais informações sobre a partida de hoje e saiba qual canal se pode assistir o jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Em qual canal vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo?

O jogo do Fluminense e Volta Redonda hoje tem transmissão somente no pay-per-view Cariocão Play somente para assinantes, às 19h, pelo horário de Brasília.

Para adquirir a plataforma do Campeonato Carioca, é necessário acessar o site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo e assinar os serviços nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Escalação do Fluminense hoje

Em primeiro lugar na tabela do Campeonato Carioca com 18 pontos, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu na última rodada e, por isso, promete dar o seu melhor neste sábado para continuar com o bom desempenho das rodadas. Pela Taça Guanabara, contabiliza seis vitórias e uma derrota, com dois pontos de vantagem.

Fluminense: Marcos Felipe (Fabio); Calegari, Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Nonato, Ganso, Nathan; German Cano, Arias

Enquanto isso, o Volta Redonda vem em décimo lugar com 5 pontos, isto é, contabiliza somente um triunfo, dois empates e três derrotas na competição carioca. Na última semana, venceu o Audax jogando em casa enquanto desta vez está diante de um dos favoritos ao título.

Volta Redonda: Luiz Felipe; Júlio Amorim, Alemão, Grasson, Aílton, Marcos; Tinga, Caio Vitor, MV; Hugo Cabral, Lelê

Confira como foi o último jogo do Fluminense x Volta Redonda.

Palpite Fluminense x Volta Redonda

O time do Fluminense é o grande favorito no duelo deste sábado. O líder contabiliza seis vitórias na competição, mostrando um desempenho muito mais sólido do que o seu adversário, cujo desempenho só mostra um triunfo positivo em sete rodadas disputadas.

Por isso, o torcedor tricolor deve se manter atento para a partida enquanto é favorito.

