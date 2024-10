Qual o valor do troféu Bola de Ouro?

O Bola de Ouro é um dos prêmios mais cobiçados do futebol, e homenageia os melhores jogadores do mundo com um troféu que simboliza tanto a conquista individual quanto o prestígio internacional. Mas qual é exatamente o valor do troféu Bola de Ouro?

Quanto vale o troféu Bola de Ouro?

O troféu Bola de Ouro tem um valor financeiro estimado que varia de € 13.000 a € 20.000 (cerca R$ 100 mil). Feito à mão pela Mellerio dits Meller, uma joalheria francesa com uma história que remonta a 1613, este prestigioso troféu é uma obra-prima de artesanato.

O valor da premiação não está apenas nos materiais. Embora seu ouro e design contribuam significativamente para seu valor financeiro, o troféu também reflete um processo complexo e demorado que envolve arte, habilidade e história.

Cada troféu é cuidadosamente moldado em latão, revestido com camadas de ouro puro e meticulosamente polido. A esfera dourada resultante tem um design luxuoso, mas simples, pesa em torno de 12 quilos, e tem aproximadamente 31 centímetros em altura e largura.

Tem prêmio em dinheiro?

Não há nenhum benefício monetário direto que os vencedores da Bola de Ouro recebam da France Football, mas os jogadores embolsaram grandes somas em bônus - principalmente como parte de seus contratos com clubes e patrocinadores.

Por que é importante?

O prestígio associado ao troféu Ballon d'Or é sentido não apenas pelos vencedores, mas pelos fãs de futebol do mundo todo. Todos os anos, os fãs antecipam o anúncio, debatendo os potenciais vencedores e discutindo performances icônicas que podem influenciar a escolha final. A cerimônia em si é uma celebração do futebol global, reunindo os melhores jogadores, treinadores e a mídia para homenagear as estrelas mais brilhantes do esporte.

Para aspirantes a jogadores de futebol, a Bola de Ouro é um farol de motivação. Ver seus heróis receberem esse reconhecimento alimenta sonhos e ambições através de gerações, inspirando jovens atletas a buscar a grandeza. A Bola de Ouro lembra a todos os envolvidos no esporte – de profissionais a fãs – do impacto global do futebol e do poder unificador do jogo.