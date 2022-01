Quando começa o Campeonato Amazonense em 2022?

Confira as principais datas do Amazonense. Foto: Reprodução / Ismael Monteiro / Manaus FC

Doze equipes vão disputar a temporada do Estadual do Amazonas

Com a temporada dos estaduais prestes a começar, torcedores ao redor do Brasil buscam saber quando o torneio do seu estado vai começar. O Campeonato Amazonense já tem data para dar o pontapé inicial, com as doze equipes conhecendo cada um dos seus adversários, assim como o regulamento. Confira as principais datas do Campeonato Amazonense 2022 e como funciona.

Quando começa o Campeonato Amazonense 2022?

O Campeonato Amazonense começa em 26 de janeiro, quarta-feira, seguindo até abril com a final entre os dois classificados. A Federação Amazonense de Futebol ainda vai divulgar todos os horários, as principais datas e os locais da fase eliminatória na competição.

Manaus, atual campeão, vai estrear contra o Fast Clube na quarta-feira, enquanto o tradicional Amazonas recebe o Manauara.

Loading...

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Amazonense em 2022.

Quarta-feira (26/01):

São Raimundo x Operário

Manaus x Fast Clube

Amazonas x Manauara

Princesa do Solimões x Iranduba

Quinta-feira (27/01):

Nacional x JC

Cliper x Penarol

Como funciona o Campeonato Amazonense?

Doze equipes do Amazonas disputam a primeira fase do Estadual em turno único e pontos corridos. Por onze rodadas, elas vão se enfrentar onde cada vitória vale 3 pontos, o empate somente 1 e a derrota nenhum, onde as oito primeiras avançam para a quartas de final.

As quartas serão realizados em jogos de ida e volta, incluindo as semifinais e a final, onde o time com a melhor campanha na primeira fase garante o mando de campo e do empate no placar agregado.

O chaveamento do mata-mata funciona em cruzamento olímpico, isto é, o 1º colocado enfrenta o 8º na tabela, o 2º enfrenta o 7º e assim por diante. Na semifinal, se enfrentam em cruzamento resultado dos confrontos diretos da segunda fase, chegando até a final.

Em caso de empate na primeira fase, serão utilizados os critérios 1)maior número de vitórias 2)maior saldo de gols 3)maior número de gols prós e 4)confronto direto na primeira fase. O último será o sorteio, se precisar.

Quais times vão jogar o Campeonato Amazonense 2022?

São dozes os times que vão entrar em campo em busca do título na temporada do Barezão. O atual campeão, Manaus, está presente na lista, além de Amazonas, Cliper, Fast Clube, Iranduba, JC Futebol Clube, Manauara, Nacional, Operário, Penarol, Princesa do Solimões e São Raimundo.

O torneio promete ser equilibrado, uma vez que as rodadas contarão com disputas acirradas e clássicos para deixar tudo ainda mais emocionante do que já é.

Leia também:

Sorteio da Copa do Brasil 2022: potes, data e calendário