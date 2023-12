Resultado do jogo Palmeiras: vitória deixa alviverde perto do título

O Palmeiras deu mais um passo rumo à conquista do 12º título brasileiro neste domingo, 03 de dezembro, ao vencer o Fluminense por 1 a 0, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão pode levantar a taça na próxima rodada.

Resultado do jogo do Palmeiras contra o Fluminense

Contra um Fluminense desfalcado que se prepara para disputar o Mundial de Clubes, o Palmeiras anotou os três pontos neste domingo, na 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima da temporada.

Agora com 69 pontos, o alviverde só precisa do empate na última rodada para ser campeão brasileiro. Se perder, terá que torcer para que Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo não descontem o seu saldo de gols, 30 no momento.

PRIMEIRO TEMPO | RESULTADO JOGO DO PALMEIRAS x FLUMINENSE

Breno Lopez é o nome do primeiro tempo entre Palmeiras e Fluminense. O atacante acertou o gol três vezes, mas dois deles foram cancelados pela arbitragem após revisão no lance. No mais, só deu Verdão em campo do primeiro até o último minuto da etapa.

Com um minuto, Breno Lopes assustou o goleiro Fábio, mas a bola foi longe. Em sequência, o Fluminense teve três chances com John Kennedy: primeiro após passe de Yony González e defesa de Weverton, depois no travessão e por fim impedido pela defesa alviverde.

A partir daí, o Palmeiras tomou conta da partida e colocou pressão total em cima do rival. Aos 16 minutos, Endrick serviu passe açucarado para Breno Lopes que, certeiro, encheu as redes do goleiro Fábio. Após analisar, o VAR viu toque de mão de Endrick, que anulou o gol.

Zé Rafael, aos 26, teve boa chance, mas a bola foi à direita do goleiro tricolor. Com 30 minutos, Breno Lopes aparece de novo na área e, desta vez, para abrir o placar. De canhota, o atacante recebeu o passe de Zé Rafael e, mesmo com a saída de Fábio, acertou em cheio o gol.

Breno ainda teve outro gol aos 40, mas o bandeirinha anotou impedimento. O Palmeiras até tentou, mas não conseguiu aumentar a vantagem, frustrando torcedores no Allianz Parque.

SEGUNDO TEMPO | RESULTADO JOGO DO PALMEIRAS x FLUMINENSE

O segundo tempo não teve grandes emoções. O Palmeiras manteve a sua postura e buscou segurar o resultado para chegar bem até a última rodada, enquanto o Fluminense perdeu Justen, aos 7 minutos, por cartão vermelho em falta em cima de Piquerez, e ficou com um jogador a menos.

Endrick, com 2 minutos, assustou a defesa carioca após passe de Murilo, mas a bola foi para fora. O Verdão seguiu mostrando o melhor do seu lado ofensivo, com chances de Gustavo Gómez de cabeça aos 11, no travessão. O time da casa foi melhor, mas não teve a mesma energia da primeira etapa, sem lances perigosos.

Richard Ríos, aos 22, acabou bloqueado pela defesa do Fluminense, enquanto Veiga tentou acertar o chute após receber de Flaco López, mas mandou para fora. Mayke, aos 33, viu a bola passar pertinho do travessão. O Fluminense, com um a menos, sequer tentou chutar ao gol. Fábio, experiente goleiro, tornou-se o principal jogador do clube carioca. Aos 42 minutos, defendeu o cabeceio de Gustavo Gómez e a tentativa de Fabinho após rebote.

Com sete minutos de acréscimos, o Palmeiras apenas buscou segurar o resultado. O Fluminense tocou a bola na área de ataque, mas sequer levou perigo à defesa alviverde. Sem mudanças, o Verdão venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo.

Cenário da última rodada do Brasileirão

O Palmeiras está com o título encaminhado, mas no futebol tudo pode acontecer. O time até pode conquistar o troféu em caso de derrota, mas terá que torcer contra os três rivais que seguem vivos na disputa: Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo.

O Atlético venceu o São Paulo no último sábado, 02/12, e subiu para a vice-liderança com 66. Para ser campeão o time mineiro precisa vencer o Bahia, que luta contra o rebaixamento, torcer por um tropeço do alviverde e descontar a diferença no saldo de gols com o Verdão, que é de oito.

O Flamengo, em terceiro com 66, também tem a difícil tarefa de descontar o saldo de gols, diferença de 16 a 31, quase impossível. Já o Botafogo, em 4º lugar, tem os mesmos oito de diferença com o Palmeiras.

Estão classificados para a Libertadores 2024 as equipes de Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético MG, Grêmio e RB Bragantino, enquanto na Sul-Americana o Athletico Paranaense já celebra a vaga.

Na parte de baixo, América Mineiro, Coritiba e Goiás já estão rebaixados para a segunda divisão. A quarta e última vaga será decidida entre Vasco, Bahia, Santos e Cruzeiro.

Acompanhe a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, de acordo com a CBF.

1) Palmeiras - 69 pontos (saldo de gols 31)

2) Atlético MG - 66 pontos (saldo de gols 23)

3) Flamengo - 66 pontos (saldo de gols 15)

4) Botafogo - 63 pontos (saldo de gols 23)

5) Grêmio - 62 pontos

6) RB Bragantino - 59 pontos

7) Fluminense - 56 pontos

8) Athletico PR - 53 pontos

9) Internacional - 52 pontos

10) São Paulo - 50 pontos

11) Fortaleza - 48 pontos

12) Cuiabá - 48 pontos

13) Corinthians - 47 pontos

14) Cruzeiro - 45 pontos

15) Santos - 43 pontos

16) Vasco - 42 pontos

17) Bahia - 41 pontos

18) Goiás - 35 pontos

19) Coritiba - 30 pontos

20) América MG - 21 pontos

Jogos da última rodada do Brasileirão 2023

Como manda a tradição, todos os 10 jogos serão disputados na quarta-feira, 06 de dezembro, no mesmo horário, às 21h30, horário de Brasília.

Cuiabá x Athletico PR

Arena Pantanal

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Bahia x Atlético MG

Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Coritiba x Corinthians

Estádio Couto Pereira

Horário: a definir

Internacional x Botafogo

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Cruzeiro x Palmeiras

Estádio Independência

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Goiás x América MG

Estádio Serrinha, em Goiânia

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Santos x Fortaleza

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

São Paulo x Flamengo

Estádio do Morumbi

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Vasco x RB Bragantino

Estádio São Januário

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Fluminense x Grêmio

Estádio do Maracanã

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

