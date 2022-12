Confira as informações sobre as oitavas da Copa. Foto: DCI / Tássio Mourão

Dezesseis seleções vão disputar as oitavas de final do Mundial da FIFA no Catar no início de dezembro

Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar 2022

A Copa do Mundo do Catar vai se encaminhando para a reta final, com os confrontos das oitavas de final parcialmente definidos. O Brasil já está classificado para o mata-mata, enquanto as seleções se encaminham para a fase final em busca da taça dourada. Saiba quando serão os jogos das oitavas, os horários e estádios escolhidos pela FIFA.

Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo?

Os dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro recebem os jogos das oitavas de final na Copa do Mundo do Catar, a primeira etapa do mata-mata.

A fase de grupos é a primeira fase do Mundial entre seleções. Organizada pela FIFA, disputam três rodadas em pontos corridos. Ao fim da terceira, o líder e o segundo colocado em cada chave avançam. Com datas, horários e locais definidos, confira a tabela prévia das oitavas de final da Copa 2022.

Serão oito jogos, dois por dia entre 12h e 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo na televisão e também online.

SÁBADO (03 de dezembro):

Holanda x Estados Unidos - 12h (Estádio Internacional Khalifa)

Argentina x Austrália - 16h (Estádio Ahmad Bin Ali)

DOMINGO (04 de dezembro):

França x Polônia - 12h (Estádio Al Thumama)

Inglaterra x Senegal - 16h (Estádio Al Bayt)

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

Japão x Croácia - 12h (Estádio Al Janoub)

Brasil x Coreia do Sul - 16h (Estádio 974)

Terça-feira (06 de dezembro):

Marrocos x Espanha - 12h (Estádio Cidade da Educação)

Portugal x Suíça - 16h (Estádio Lusail)

Quais são os horários das oitavas de da Copa?

Os jogos das oitavas de final na Copa do Mundo serão disp0utados e transmitidos nos horários 12h e 16h, horário de Brasília.

Serão dois jogos por dia, em horários diferentes, assim como em estádios alternados. É a própria FIFA quem determina os locais e início de partida entre as seleções.

Como o Catar está 6 horas à frente do Brasil, os jogos no país árabe são disputados sempre à noite. Um dos principais motivos é para evitar o forte calor que faz durante a tarde no Catar, mesmo sendo inverno no fim do ano.

Estádios das oitavas de final da Copa do Catar

Os oito estádios do Catar, construídos especialmente para a Copa do Mundo em novembro e dezembro, vão sediar os jogos das oitavas de final. Cada um dos embates será realizado em um estádio em dias, horários e cidades diferentes.

Para evitar problemas na logística dos torcedores, a FIFA separou as localidades, por exemplo, dois jogos mesmo que em horários alternados não serão disputados no mesmo dia em Doha, capital do Catar.

Confira todos os estádios da Copa do Catar que vão receber as oitavas.

Estádio Internacional Khalifa

Estádio Ahmad Bin Ali

Estádio Al Janoub

Estádio 974

Estádio Al Bayt

Estádio Al Thumama

Estádio Cidade da Educação

Estádio Lusail

Favoritas na Copa do Catar 2022

As seleções de França, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra e Bélgica são as favoritas ao título na edição do Mundial da FIFA em 2022.

Primeira no ranking da entidade, a Seleção Brasileira se classificou de maneira antecipada para as oitavas de final e, por isso, chega confiante para disputar o mata-mata. O elenco vai enfrentar Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai na etapa.

Já a França, atual campeã, também garantiu o seu lugar na fase eliminatória, dando muito trabalho para adversários dentro de campo. A Espanha, por outro lado, vai brigar pela liderança na última rodada após o empate com a Alemanha no último domingo, 27 de novembro.

Holanda, Inglaterra e Bélgica correm por fora, mas também aparecem nos principais palpites e bolões de torcedores sobre quem vai ganhar a Copa de 2022 no Catar.

