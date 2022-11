Saiba o que aconteceu com o homem que invadiu o campo no Catar. Foto: reprodução/redes sociais

O que aconteceu com o homem que invadiu o campo na Copa do Mundo do Catar com bandeira LGBT?

Na última segunda-feira, 28 de novembro, a partida entre Portugal e Uruguai ganhou um atrativo a mais além do futebol. Isso porque um torcedor invadiu o gramado com uma bandeira LGBTQIA+, proibida no país, o que causou muita polêmica. Mas o que aconteceu com o homem que invadiu o campo na Copa do Catar? Ele foi preso? Liberado? Entenda o desdobramento da história no Catar.

Além da bandeira LGBTQIA+, Mario usava uma camisa com os dizeres "salvem as mulheres da Ucrânia" e uma mensagem às mulheres iranianas.

Confira as maiores polêmicas invasões de campo em jogos de futebol

Quem é o homem que invadiu o campo na Copa do Catar?

O torcedor que ficou conhecido por invadir o campo do Estádio Lusail, no Catar, é o italiano Mario Ferri, que na realidade já tem fama por fazer protestos em Copas e torneios internacionais.

O italiano percorreu o campo com a bandeira LGBTQIA+, proibida no Catar por severas leis, mas felizmente o rapaz não foi punido.

Segundo o portal GE, o torcedor foi liberado pela polícia catariana após assinar um termo que não poderia repetir o ato. Em entrevista ao jornal do Brasil, Mario informou que tem também ingressos para o jogo entre Irã e Estados Unidos nesta terça-feira, 29 de novembro, mas ele garantiu que não vai fazer nada em campo.

"Assinei uma declaração para que eu não voltasse a fazer isso. Mas eles me permitiram ver as partidas. Eu pedi: "Posso ver as partidas?" e falaram que sim. Entenderam bem a mensagem" - declarou Mario ao GE.

No momento em que Mario invadiu o campo, a FIFA cortou a transmissão em todo o mundo. Apenas imagens registradas por torcedores nas arquibancadas foram registradas e divulgadas, assim como imagens oficiais de agências de fotografia.

Assista ao momento da invasão de campo de Mario.

Nas redes sociais, Mario se descreve como "informante", "jogador de futebol", "influencer da loucura" e também como o "pirata moderno". Com 142 mil seguidores, faz questão de mostrar o seu dia a dia, além de viagens e ações sociais ao redor do mundo.

Esta não é a primeira vez que Mario invade um campo de futebol enquanto a bola rola. Segundo o jornal inglês Evening Standard, Ferri também é bastante conhecido por entrar em campos nos campeonatos europeus, além de campos brasileiros e sul-africanos.

Ele tem três invasões em campos de futebol em Copa do Mundo: em 2010, em 2014 e agora 2022, no Catar.

Em 2010, ele entrou em campo na semifinal entre Espanha e Alemanha, na Copa do Mundo da África do Sul. Na camisa, o logo do Super Homem. Em 2014, em Salvador, na Bahia, pela Copa do Brasil, Maria entrou em campo no jogo entre Bélgica e Estados Unidos nas oitavas de final, na Arena Fonte Nova.

Confira o post do italiano sobre a sua invasão na Copa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mario Ferri il Falco (@marioferrifalco)

